Pela terceira rodada, as equipes se enfrentam neste sábado pelo Campeonato Baiano

Jacuipense x Vitória: onde assistir e horário do jogo de hoje – 29/01

Jacuipense x Vitória: onde assistir e horário do jogo de hoje – 29/01

Disputando os três pontos pela terceira rodada do Campeonato Baiano, as equipes de Jacuipense x Vitória se enfrentam neste sábado, 29/01, a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Barradão, na cidade de Salvador. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo na TV então, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir o jogo do Vitória hoje ao vivo

A TV Educativa da Bahia vai exibir o jogo ao vivo com cobertura disponível de graça para todo o estado da Bahia na TV aberta. Outra opção é acompanhar através do canal da TV Educativa Bahia no Youtube, com retransmissão de graça para todo o público.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: TVE Bahia

LiveStream: Youtube de graça

Escalações de Jacuipense x Vitória

Jogando neste sábado, nenhuma das equipes tem desfalques para o confronto.

Escalação de Jacuipense: Mota; Railan, Wesley, Cabral, Evandro; Kaeffer, Flávio, Danilo Rios, Ruan Levine; Welder, Jeam

Escalação de Vitória: Lucas; Iury, Alisson Cassiano, Mateus Moraes, Gustavo Salomão; João Pedro, Jadson, Gabriel Santiago; Luidy, Guilherme Queiroz, Eduardo

Como estão as equipes na temporada?

O Jacuipense faz um bom início de temporada no Campeonato Baiano depois de vencer os seus dois compromissos na competição. Por isso, aparece em terceiro lugar com 6 pontos e, para continuar na parte de cima, espera contar com a força de sua torcida em casa e os seus melhores jogadores em campo.

Depois de vencer uma partida e empatar outra, o time do Vitória aparece na 5ª posição com o total de 4 pontos. Agora, se ganhar o confronto deste sábado, consegue se aproximar ainda mais da parte de cima da classificação estadual onde deve chegar até a fase final da temporada.

Leia também:

Quando começa o Campeonato Paraibano 2022 e como assistir