Jogos de hoje na TV: onde assistir futebol neste sábado – 29/01/2022

Dando início ao fim de semana, o sábado, em 29 de janeiro de 2022, apresenta jogos do futebol nacional e internacional em uma programação completa de esportes para o torcedor acompanhar na TV e online tanto pelo computador como em smartphones. Saiba quais são os jogos de hoje para assistir.

No Brasil, os Estaduais já começaram com confrontos e clássicos que prometem muito futebol em campo. Já pelo futebol internacional, as ligas mantém o calendário com os jogos, enquanto as Eliminatórias acontecem.

Jogos de hoje na TV

Copa do Nordeste

Campinense x Bahia – 16h – PPV e Nordeste FC

Sergipe x Ceará – 17h45 – SBT (CE), Tik Tok e Nordeste FC

Sport x Náutico – 17h45 – SBT Nordeste, ESPN, PPV e Nordeste FC

Globo x Floresta – 20h – PPV e Nordeste FC

Campeonato Paulista

Santos x Botafogo-SP – 11h – Premiere e TV Paulistão Play

São Bernardo x Palmeiras – 16h – HBO MAX

Ferroviária x Água Santa – 16h – Premiere e TV Paulistão Play

Ponte Preta x Inter de Limeira – 18h30 – HBO Max, Premiere e TV Paulistão Play

Campeonato Paulista A2

Clube Lemense x Taubaté – 15h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

São Caetano x Portuguesa Santista – 15h – Youtube do Paulistão, Eleven Sports e TV Paulistão Play

XV de Piracicaba x Lins – 17h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

Oeste x Velo Clube – 19h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

Campeonato Paulista A3

Desportivo Brasil x Noroeste – 15h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

USAC x São José – 15h- Eleven Sports e TV Paulistão Play

Olímpia x Barretos – 15h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

Rio Preto x Nacional – 15h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

Comercial x Sertãozinho – 16h – Eleven Sports e TV Paulistão Play

Campeonato Carioca

Portuguesa x Audax – 15h30 – PPV e Cariocão Play TV

Volta Redonda x Flamengo – 18h – PPV e Cariocão Play TV

Vasco x Boavista – 21h – PPV e Cariocão Play TV

Campeonato Paranaense

Maringá x Paraná – 19h – TV NSports

Azuriz x Londrina – 20h – TV NSports

Athletico-PR x São Joseense – 20h – TV NSports

Campeonato Catarinense

Concórdia x Figueirense – 16h30 – Globo (SC), OneFootball e TV NSports

Avaí x Barra – 19h – TV NSports

Campeonato Mineiro

Atlético-MG x Tombense – 16h30 – Globo (MG), SporTV 2 e Premiere

Campeonato Gaúcho

Brasil de Pelotas x Grêmio – 16h30 – Globo (RS), SporTV 3 e Premiere

Internacional x União Frederiquense – 19h – Premiere

Campeonato Alagoano

CRB x Cruzeiro – 17h – BAND (AL) e Eleven Sports

Campeonato Amazonense

Manuara x Princesa – 16h30 – Barezão Play

Manaus x São Raimundo – 16h30 – Barezão Play

Operário Esporte Clube x Amazonas FC – 16h30 – Barezão Play

Campeonato Baiano

Jacuipense x Vitória – 16h – TVE BA e Youtube da TV Bahia

Campeonato Sergipano

Itabaiana x Boca Júnior – 16h – Record (SE) e Youtube da TV Atalaia SE

Campeonato Brasiliense

Ceilândia x Brasília – 15h30 – Eleven Sports

Capital x Gama – 15h30 – Eleven Sports

Campeonato Capixaba

Vitória x CTE Colatina – 15h – Eleven Sports

Serra x Nova Venécia – 16h – Eleven Sports

Campeonato Goiano

Goiás x Anápolis – 16h30 – Globo (GO), Premiere e Eleven Sports

Campeonato Maranhense

Pinheiro x IAPE – 17h – Youtube da TV FMF

Campeonato Mato-Grossense

Operário x Grêmio Sorriso – 15h30 – Globo (MT)

Academia Futebol Clube x União Rondonópolis – 18h – Eleven Sports

Dom Bosco x Ação – 18h30 – Eleven Sports

Luverdense x Cuiabá – 20h – Eleven Sports

Campeonato Paraense

Caeté x Tapajós – 15h30 – Eleven Sports

Campeonato Pernambucano

Caruaru City x Santa Cruz – 16h30 – Globo (PE) e Premiere

Afogados x Vera Cruz – 17h – Premiere

Campeonato Piauiense

Oeirense x Corisabbá – 16h – Eleven Sports

Flamengo-PI x River – 16h – Eleven Sports

Campeonato Tocantinense

Palmas x Nova Conquista – 16h – Eleven Sports

Tocantinópolis x Interporto – 16h – Eleven Sports

Carmolandense x Capital – 18h30 – Eleven Sports

Copa Alagoas

FF Sport x Miguelense – 15h – Eleven Sports

CEO x Coruripe – 15h – Eleven Sports

Taça da Liga Portugal

Benfica x Sporting – 16h45- ESPN 4

Copa da França

Nancy x Amiens – 12h15 – Sem transmissão

Toulouse x Versailles – 12h15 – Sem transmissão

Reims x Bastia- 14h30 – ESPN 4

Olympique de Marseille x Montpellier – 17h – Star +

Copa da Austrália

Melbourne Victory x Wellington Phoenix – 03h30 – Star +

Campeonato Escocês

Ross Country x Rangers – 09h30 – Star +

Campeonato Inglês Segunda Divisão

Fulham x Blackpool – 12h – ESPN

Peterborough x Sheffield United – 14h30 – ESPN

Campeonato Espanhol Segunda Divisão

Lugo x Burgos – 14h15 – Star +

Oviedo x Almería – 17h – Star +

Copa Africana de Nações

Gâmbia x Camarões – 13h – BAND

Burkina Faso x Tunísia – 16h – Sem transmissão

Amistoso

Barcelona-EQU x Guayquil City – 19h – Star +

River Plate x Platense – 19h – Star +

Estudiantes x Defensor – 19h – Star +

Nacional x San Lorenzo – 21h30 – Star +

Campeonato Alemão Quarta Divisão

Bonner SC x SC Wiedenbruck – 10h – OneFootball

FC Schalke 04 II x VFL Sportfreuden 19h29 – 10h – OneFootball

Campeonato Indiano

ATK Mohun Bagan x SC East Bengal – 11h – OneFootball

Campeonato Norte-Irlandês de Futebol

Glentoran FC x Warrenpoint Town FC – 12h – OneFootball

Crusanders FC x Glenavon FC – 12h – OneFootball

Coleraine FC x Linfield FC – 12h – OneFootball

Larne x FC Portadown – 14h30 – OneFootball

Campeonato Suíço – Jogos de hoje ao vivo

FC Zurich x Servette FC – 14h – OneFootball

BSC Young Boys x FC Lugano – 16h30 – OneFootball

