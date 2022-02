Jataiense x Goiás: onde vai passar, horário e escalações hoje – 20/02

Abrindo a oitava rodada do Campeonato Goiano, as equipes de Jataiense x Goiás se enfrentam neste domingo, 20/02, com a bola rolando às 15h30 (Horário Local), no Estádio Municpal Nelson Antônio da Silva. A partida vai ter transmissão ao vivo então por isso saiba onde assistir.

Onde assistir jogo do Jataiense x Goiás hoje

O jogo entre Jataiense e Goiás vai passar no streaming Eleven Sports, a partir das 15h30, pelo Horário de Brasília disponível de graça para todo o Brasil.

A plataforma por streaming pode ser encontrada de graça para o torcedor assistir como, quando e onde quiser através do site (www.elevensports.com) ou também por aplicativo, disponível para Android e iOS para baixar.

Escalação de Jataiense e Goiás

Nenhuma das equipes tem novos desfalques.

Jataiense: Rodrigo; Bartell, Clemente, Campestrini, Romão; Maikon, Saldanha, Gean; Lucas, Maicon Santana, Ikson

Goiás: Tadeu; Maguinho, Everson, Reynaldo, Caio Vinicius; Artur, Vinícius, Fellipe Bastos; Nicolas, Elvis, Diego

Como estão as equipes na temporada?

Pelo grupo B, o time do Jataiense aparece em quinto lugar com 6 pontos depois de se derrotado pelo Goianésia na última rodada do Campeonato Goiano. Agora, se quiser continuar na busca pelo G-4 da competição e avançar de fase, precisa da vitória neste domingo seja como for.

Do outro lado, o Goiás se mantém em primeiro lugar também no grupo B com 14 pontos, ou seja, venceu quatro, empatou duas e perdeu somente uma partida até o momento na temporada. Se vencer o confronto deste domingo, chega na marca de quatro vitórias seguidas.

Jogos da rodada do Campeonato Catarinense

Seis jogos estão na programação da oitava rodada do Campeonato Goiano neste fim de semana, começando no sábado e seguindo até domingo.

Sábado (19/02):

Atlético-GO 0 x 2 Vila Nova

Domingo (20/02):

Jataiense x Goiás – 15h30

Anápolis x Morrinhos – 16h

Goianésia x Grêmio Anápolis – 16h

CRAC x Aparecidense – 16h

Goianésia x Iporá – 19h

Confira como foi o último jogo do Jataiense x Goiás.

