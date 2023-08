Jogo Barcelona hoje: transmissão Barcelona x Tottenham ao vivo (8/8)

Para fechar com chave de ouro a pré-temporada, o Barcelona promove o Trofeu Joan Gamper, amistoso realizado todos os anos antes do início das competições europeias. Nesta terça-feira, 08 de agosto, o confronto vai ser contra o Tottenham, às 15h, horário de Brasília, no Estádio Olímpico Lluís Companys, com transmissão ao vivo.

Em que canal vai passar o jogo do Barcelona hoje?

O amistoso do Barcelona e Tottenham será tr ESPN, na TV paga, e Star Plus, plataforma de streaming, às 15h, com narração de Matheus Suman e comentários de Leonardo Bertozzi e Leonardo Gaciba para todo o país.

O Barcelona vem na pré-temporada com quatro jogos, uma derrota para o Arsenal e três vitórias frente a Vissel Kobe, Real Madrid e Milan durante a jornada nos Estados Unidos. O técnico Xavi traz os jogadores Ter Stegen; Kounde, Araújo, Eric Garcia, Belde; Pedri, Romeu, De Jong; Raphinha, Ansu Fati e Robert Lewandowski.

O Tottenham chega para o jogo com goleada contra o Shakhtar Donetsk na pré-temporada, com derrota também para o West Ham e triunfo contra o LC Sailors. O treinador Ange Postecoglou terá Vicario; Porro, Dier, Sanchez, Reguilon; Bissouma, Lo Celso, Skipp; Solomon, Richarlison e Perisic.

Que horas: 15h (de Brasília)

Onde vai ser: Estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha

Onde assistir: ESPN e Star+

O que é o Troféu Joan Gamper?

Idealizado pelo Barcelona em 1966, o Troféu Joan Gamper reúne todos os anos duas equipes de futebol em uma partida de caráter amistoso durante a pré-temporada. O convidado deste ano para o 58º jogo da competição é o Tottenham, sendo esta a oitava participação de um inglês.

O Manchester City foi o primeiro inglês a participar do Joan Gamper em 1982, quando o torneio ainda recebia até quatro clubes. Depois, em 1984, o Nottingham Forest e o Aston Villa, em 1986 os Spurs, o City novamente em 2009 e o Arsenal em 2019.

Barcelona e Tottenham se enfrentarão pela primeira vez no Troféu Joan Gamper, já que durante a primeira participação do time londrino ganhou do Milan, mas perdeu para o PSV na semifinal.

O nome remete ao ex-fundador e ídolo do clube, o suíço Joan Gamper, também jogador de futebol.

O que é o amistoso de Barcelona x Tottenham?

Um amistoso internacional é uma partida de futebol disputada entre seleções nacionais sem significado competitivo ou placar oficial. Esses jogos geralmente são disputados como parte da preparação das seleções nacionais para as próximas e mais próximas competições oficiais a serem disputadas, como a Copa do Mundo da FIFA, copas continentais ou eliminatórias continentais.

Os amistosos internacionais são uma oportunidade para as seleções nacionais testarem seus times, elencos, táticas e jogadores, bem como para construir entrosamento e experiência de jogo. Eles também permitem que as equipes joguem contra adversários de diferentes níveis e estilos de jogo, enriquecendo sua experiência e aprimorando suas habilidades para as próximas competições do calendário internacional.

Estes amistosos ​​internacionais podem decorrer durante todo o ano, fora das datas designadas para competições oficiais, e muitas vezes são disputadas em diversos países do mundo, sem o comando de campo das equipes que estão disputando a partida. específico.

