Jogo Benfica hoje: transmissão Benfica x Toulouse ao vivo (15/02)

Tem jogo do Benfica hoje contra o Toulouse pela Liga Europa a partir das 17h (horário de Brasília). O confronto desta quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024, será disputado no Estádio da Luz, em Lisboa, com capacidade para 65 mil pessoas.

Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje?

O Benfica enfrenta os Toulouse hoje, 15, a partir das 17h, e o jogo vai ter transmissão para o Brasil pela Star+. Equipes se enfrentam no playoff da Liga Europa para buscar uma vaga nas oitavas de final.

Acompanhe o placar do jogo aqui: ainda não começou.

Quando: 15 de fevereiro de 2024, às 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa;

Onde assistir ao vivo: Star.

Benfica x Toulouse na Liga Europa

O Toulouse FC é um dos muitos clubes franceses envolvidos nestes play-offs da Liga Europa. No entanto, não foi mimado durante o sorteio, já que foi o Benfica Lisboa quem lhe veio a caminho para tentar chegar aos oitavos-de-final da C3. A primeira mão realiza-se em Portugal, no Estádio da Luz, esta quinta-feira.

O Benfica Lisboa foi eliminado da Liga dos Campeões, depois de terminar atrás da Real Sociedad e do Inter de Milão no seu grupo.

O clube português pretende agora lutar pela coroação nesta Liga Europa. Por seu lado, o Toulouse FC conseguiu fixar-se na 2ª posição do seu grupo C3, atrás do Liverpool. Ele fará de tudo para conseguir o feito contra um líder europeu.

