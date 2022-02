Jogo da Bolívia x Chile hoje: onde vai passar, horário e escalações – 01/02

Abrindo a 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, a Bolívia recebe o Chile nesta terça-feira, 01/02, jogando em casa no Estádio Hernando Siles, em La Paz, a partir das 17h (horário de Brasília). As duas equipes disputam a vaga na Copa do Mundo. Com transmissão ao vivo na TV, confira onde assistir ao jogo do Chile hoje.

Onde assistir jogo da Bolívia e Chile hoje

O jogo entre Bolívia e Chile hoje vai passar no SporTV com cobertura completa ao vivo pela TV paga, disponível somente por assinatura em operadoras de televisão fechada.

Os assinantes da TV fechada podem assistir no canal, enquanto os não assinantes acompanham através do Premiere, serviço de streaming pago através do site ou o aplicativo para Android e iOS.

Horário: 17h (horário de Brasília)

TV: SporTV

LiveStream: Premiere pelo aplicativo ou site (www.premiere.globo.com) por assinatura

A Bolívia acabou derrotada na última quinta-feira depois de visitar a Venezuela. Dessa maneira, o elenco aparece em 8ª posição com 15 pontos depois de vencer quatro partidas, empatar três e perder outros oito confrontos pelas Eliminatórias da temporada. Por isso, se quiser lutar pela vaga até o Mundial direta, precisa vencer os confrontos que faltam e torcer por tropeços dos rivais.

Enquanto isso, o Chile se mantém em 7º com 16 pontos depois de marcar quatro vitórias, quatro empates e sete jogos perdidos pelas Eliminatórias. Por isso, se vencer o jogo de hoje, consegue se aproximar da parte de cima da tabela, enquanto torce por adversários tropeçaram nesta terça e quarta-feira pela rodada.

Escalação de Bolívia x Chile hoje

A equipe da Bolívia não pode contar com Leonel Justiniano, expulso no último jogo.

Do outro lado, os chilenos não tem Claudio Bravo e Eduardo Vargas, mas poderão ter novamente Vidal.

Escalação do jogo da Bolívia: Lampe; Diego Bajarano, Quinteros, Segredo, Roberto Fernández; Villarroel, Bruno Miranda, Saavedra; Juan Arce, Marcelo Moreno, Rodrigo Ramello

Escalação do jogo do Chile: Cortes; Miarpán, Medel, Vegas, Paulo Díaz; Pulgar, Charles Aránguiz, Ñúñez, Dávila; Bereton, Alexis Sanchez

Relembre o último jogo entre Bolívia x Chile.

