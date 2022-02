Jogo da Chapecoense x Brusque hoje: onde assistir e horário – 05/02

Pela quinta rodada do Campeonato Catarinense, equipes se enfrentam neste sábado com transmissão

Pela quinta rodada do Campeonato Catarinense neste sábado, 05/02, a Chapecoense recebe o Brusque com a bola rolando a partir das 19h (horário de Brasília), na Arena Condá. Com transmissão, saiba como assistir ao jogo da Chapecoense hoje.

Onde assistir jogo da Chapecoense hoje

O jogo entre Chapecoense x Brusque vai passar no Catarinense Fort TV, pay-per-view através da TV NSports, com cobertura completa para todo o Brasil por assinatura. O serviço está disponível por 4x de R$37,47, com todos os jogos no pacote. A plataforma está disponível para compra no site oficial (www.conteudos.tvnsports.com.br).

Horário: 19h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: TV NSports no Catarinense Fort TV

A equipe da Chapecoense vem de derrota para o Próspera na rodada do meio da semana no Campeonato Catarinense. Por isso, o elenco precisa vencer o jogo deste sábado se quiser continuar entre as primeiras posições da tabela e, dessa maneira, chegar até a próxima fase da competição. Por fim, está em terceiro lugar com 9 pontos.

Enquanto isso, o Brusque aparece em 7ª posição tendo 5 pontos depois de vencer apenas uma partida, empatar as outras duas e perder também uma. Por isso, deve entrar em campo no duelo deste sábado com toda a energia e confiança possível para levar para casa os três pontos em seu favor.

Escalações de Chapecoense x Brusque

Escalação do jogo do Chapecoense: João Paulo; Pablo, Victor Becker, Frazan, Busanello; Marcelo Santos, Guedes, Sousa; Foguinho, Maranhão, Perotti

Escalação do jogo do Brusque : Jordan; Edílson, Ianson, Wallace Reis, Airton; Zé Mateus, Luiz Antônio, Jaílson, Diego Jardel; Alex Sandro, Fernandinho

Veja como foi o último jogo do Chapecoense x Brusque.

