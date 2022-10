Onde assistir Chapecoense x Náutico ao vivo hoje e horário (29/10/22)

Para escapar do provável rebaixamento, a Chapecoense busca os três pontos neste sábado, 29 de outubro, contra o Náutico, já rebaixado, a partir das 19h (Horário de Brasília) pela penúltima rodada da Série B do Brasileirão. A partida entre Chapecoense x Náutico será na Arena Condá, em Chapecó com transmissão ao vivo.

Onde assistir Chapecoense x Náutico hoje ao vivo

O jogo Chapecoense x Náutico hoje terá transmissão do Premiere e GloboPlay, às 19h (horário de Brasília) para todo o Brasil ao vivo.

Quem é assinante do pay-per-view pode assistir ao jogo neste sábado. Para obter o pacote de canais na TV fechada entre em contato com a operadora.

Para assistir no celular é só entrar no GloboPlay, plataforma de streaming, se você é assinante do aplicativo.

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Arbitragem: Jose Mendonca da Silva Junior

Local: Arena Condá, em Chapecó

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Como vem Chapecoense e Náutico na temporada?

Em décimo quinto lugar com 42 pontos, a Chapecoense precisa vencer o jogo deste sábado para escapar do rebaixamento até a terceira divisão. No total, o elenco catarinense contabiliza dez vitórias, 12 empates e 14 derrotas na temporada da Série B. Caso não conquiste os três pontos, aí vai disputar até a última rodada.

Escalação da Chapecoense: Saulo; Mailton, Frazan, Victor Ramos, Fernando; Marcelo Freitas, Pablo Oliveira, Chrystian Amaral, Thomás; Willian Popp e Perotti.

Do outro lado, o Náutico já está rebaixado para a Série C do Brasileirão. Na lanterna do campeonato com 30 pontos, o time contabiliza apenas oito vitórias, seis empates e 22 derrotas na temporada da competição. A única oportunidade do elenco pernambucano é escapar da última posição, ainda rebaixado.

Geuvânio foi expulso na última partida e por isso está suspenso.

Escalação do Náutico: Bruno Lopes; Anilson Dourado Santiago, Arthur, João Paulo; Ralph, Djavan, Victor Ferraz, João Lucas; Éverton Sidnei, Albuquerque e Pedro Vitor.

Resultados da penúltima rodada da Série B

Com apenas uma rodada para acabar a temporada na Série B do Brasileirão, dez partidas foram disputadas no meio da semana pela penúltima rodada, a 37ª no segundo turno.

Confira os resultados dos nove embates até aqui.

Brusque 0 x 0 CRB

CSA 1 x 0 Vila Nova

Novorizontino 1 x 4

Vasco 2 x 3 Sampaio Corrêa

Bahia x Guarani

Londrina x Ituano

Sport x Operário PR

Tombense x Grêmio

Ponte Preta x Criciúma

