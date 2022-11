Jogo da Juventus hoje x Lazio (13/11): tudo o que sabemos da partida

Para marcar a despedida de 2022, Juventus e Lazio protagonizam clássico neste domingo, a partir das 16h45 (horário de Brasília), pela décima quinta rodada do Campeonato Italiano. O jogo da Juventus hoje vai ser em casa, no Juventus Stadium. Confira onde assistir ao vivo e os detalhes da transmissão.

A equipe de Turim ocupa a quarta posição com 28 pontos, conquistados em oito vitórias, quatro empates e duas derrotas. Já a Lazio briga na vice-liderança com 30 pontos, com onze pontos na diferença com o líder Napoli.

Onde assistir jogo da Juventus hoje x Lazio ao vivo

O jogo da Juventus hoje vai passar no Star +, a partir das 16h45 (horário de Brasília) para todo o país ao vivo.

Sem passar na TV, o torcedor só pode assistir ao clássico italiano neste domingo no serviço de streaming Star +, disponível para assinantes.

Dá para assistir no aplicativo de celular, Android ou iOS, tablet, computador e smartv, se o aparelho for compatível com a plataforma. Você deve acessar com email e a senha de usuário para ter acesso ao conteúdo.

Para se tornar membro encontre os pacotes e preços em www.starplus.com.

JUVENTUS X LAZIO:

Data: Domingo, 13 de novembro de 2022

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Juventus Stadium, em Turim, na Itália

Onde assistir: Star +

Retrospecto de Juventus x Lazio no futebol italiano

Em toda a história do futebol italiano, as equipes de Lazio e Juventus se enfrentaram em 187 oportunidades, com vantagem para a Juve em 97 vitórias, 44 empates e apenas 46 triunfos para a Lazio, de acordo com os dados do portal de estatísticas Transfermarkt.

No quesito gols, a Velha Senhora tem 327 gols marcados enquanto a Lazio tem apenas 210 marcações.

A última partida que disputaram foi em 16 de maio de 2022, na temporada passada, pela 37ª rodada do Campeonato Italiano. Por 2 a 2, os elencos somaram apenas um ponto para cada.

Escalações:

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Kostic, Locatelli, Fagioli, Cuadrado, Rabiot; Miretti e Millik.

Provável escalação da Lazio: Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Cataldi, Milinkovic-Savic, Vecino; Cancellieri, Felipe Anderson e Pedro.

Com extensa lista de desfalques, o técnico Allegri terá de improvisar com a Juventus. Seguem fora Vlahovic, Kaio Jorge, Pogba, De Sciglio por lesões, enquanto Alex Sandro cumpre suspensão.

Do outro lado, a Lazio segue sem Patric, Zaccagni e Lazzari.



