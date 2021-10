Jogo da Juventus x Sassuolo hoje: onde assistir ao vivo e horário – 27/10

Buscando a ponta da tabela, a equipe da Juventus recebe o Sassuolo nesta quarta-feira, 27/10, às 13h30 (horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Italiano no Juventus Stadium. Confira todas as informações para assistir ao vivo o jogo da Juventus hoje.

Onde vai passar o jogo da Juventus x Sassuolo hoje ao vivo? O confronto entre Juventus e Sassuolo terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 27 de outubro de 2021

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Juventus Stadium, cidade de Turim, na Itália

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Juventus x Sassuolo

Allegri confirmou em entrevista coletiva que Bernardeschi e Kean não estão disponíveis para o jogo desta quarta, enquanto Rabiot está de volta.

Já os visitantes tem as baixas de Djuricic, Obiang e Boga.

Juventus : Szczesny; Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo; Bentacur, McKennie, Locatelli, Cuadrado; Dybala, Chiesa

: Szczesny; Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo; Bentacur, McKennie, Locatelli, Cuadrado; Dybala, Chiesa Sassuolo: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Samele; Scamacca

Principais informações sobre o jogo de hoje

O time da Juventus começou mal a temporada no Campeonato Italiano mas, a partir da quinta rodada, engrenou mesmo após a saída de Cristiano Ronaldo ao United. Na sexta posição com 15 pontos, a Juve quer o resultado nesta quarta-feira para chegar até a parte de cima mesmo após ficar no empate no clássico contra a Inter.

Enquanto isso, o time do Sassuolo chega embalado após ganhar do Venezia em casa por 3 a 1 na última rodada. Dessa maneira, contabilizando 11 pontos em nove rodadas, o elenco verde espera o resultado positivo no confronto para subir na tabela e se afastar significativamente da degola.

+ Quais são os times mais ricos do Brasil? Veja os números