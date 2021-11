Jogo da Lazio x Juventus hoje: onde assistir, horário e escalações (20/11)

O clássico italiano entre Lazio e Juventus acontece neste neste sábado, 20/11, a partir das 14h (horário de Brasília) no Estádio Olímpico de Roma pela décima terceira rodada do Campeonato Italiano. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo entre Lazio x Juventus hoje.

Onde assistir Lazio x Juventus: O confronto entre Lazio e Juventus terá transmissão ao vivo do ESPN Brasil na TV fechada, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 20 de novembro de 2021

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, cidade de Roma, na Itália

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de vencer o Salernitana na última rodada, a Lazio entra em campo neste sábado buscando os três pontos no Campeonato Italiano. Ocupando a quinta posição com 21 pontos, venceu até o momento seis jogos, empatou três e perdeu também outros três. Ganhando hoje, sobe uma posição e fica próximo do G-4 da competição.

Enquanto isso, a Juventus conseguiu melhorar o seu desempenho nos gramados depois de não ter um bom início de temporada. Na oitava posição com 18 pontos, contabiliza cinco vitórias, três empates e quatro derrotas, ou seja, precisa da vitória neste sábado se quiser subir na classificação e brigar pelo título. Na última rodada venceu a Fiorentina em casa.

Escalações de Lazio x Juventus:

Os anfitriões continuam sem Immobile, enquanto a Juve de Allegri não conta com Dybala, Chiellini, De Sciglio e Bernardeschi, lesionados.

LAZIO: Pepe Reina; Acerbi, Hysaj, Lazzari, Felipe; Cataldi, Alberto, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni

JUVENTUS: Szczesny; Bonucci, Danilo, Alex Sandro, De Ligt; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Morata, Chiesa

