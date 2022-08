Jogo do Ajax hoje ao vivo (06/08) onde assistir, horário e escalação

Pela primeira rodada do Campeonato Holandês, o jogo do Ajax hoje ao vivo vai ser contra o Fortuna Sittard, com início a partir das 11h30 (Horário de Brasília). A partida neste sábado, 6 de agosto, vai ser no Estádio Fortuna Sittard Stadion, na Holanda, tem transmissão ao vivo para todo o país.

Onde assistir jogo do Ajax hoje ao vivo

O jogo terá transmissão da ESPN e Star +, com início a partir das onze e meia da manhã, pelo horário de Brasília.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN exibe a partida do futebol holandês para todos os estados do Brasil. O torcedor deve obter a emissora em sua programação e curtir de perto as emoções da nova temporada.

Para ver online, o streaming Star + retransmite o jogo pelo aplicativo do celular, tablet, computador e até na smart TV.

Informações do jogo do Fortuna Sittard x Ajax hoje:

Data: Sábado, 06/08/2022

Horário: 11h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Fortuna Sittard Stadion, na Holanda

Onde assistir: ESPN e Star +

Como funciona o Campeonato Holandês?

O Campeonato Holandês abriga 18 equipes na primeira divisão do seu futebol. Pela temporada, são disputadas 34 rodadas, divididas em primeiro e segundo turno onde cada um possui dezessete rodada.

A competição é disputada em pontos corridos, uma vez que cada vitória vale 3 pontos, o empate apenas um para os dois times e a derrota nenhum para ambos. Assim, os times lutam para permanecerem na parte de cima da tabela, onde o líder é o campeão e também garante espaço para disputar a Champions League.

O segundo lugar na tabela vai para as qualificatórias da Champions, e o terceiro as qualificatórias para a Conference League, nova disputa da UEFA.

Na parte de baixo da classificação, os dois últimos são rebaixados para a segunda divisão do futebol holandês, enquanto o 16º lugar briga nos playoffs para evitar.

