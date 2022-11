Jogo do Athletic Bilbao hoje onde vai passar e horário (04/11/22)

Na abertura da 13ª rodada no Campeonato Espanhol, as equipes de Girona e Athletic Bilbao se enfrentam nesta sexta-feira, às 17h (Horário de Brasília). O jogo do Athletic Bilbao hoje vai ser no Estádio Montilivi, na Catalunha. Confira todos os detalhes e onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde vai passar jogo do Athletic Bilbao hoje ao vivo

O jogo do Athletic Bilbao hoje tem transmissão da ESPN 4 e Star +, a partir das cinco da tarde, horário de Brasília, por todo o país ao vivo.

Disponível em operadoras de TV por assinatura como a Claro, Oi, Vivo e a Sky, o canal da ESPN é o responsável pelos direitos de imagem do Campeonato Espanhol. Entre em contato com a operadora para adquirir o canal na programação.

Também dá para assistir no Star +, plataforma de streaming da Disney. O aplicativo está disponível para assinantes no celular, tablet, smartv ou computador.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Montilivi, na Catalunha

TV: ESPN 4

Online: Star +

Informações de Girona x Athletic Bilbao hoje

Sem vencer por sete rodadas, o Girona vê a importância da partida nesta sexta-feira. Em 17º lugar com 10 pontos o time contabiliza apenas duas vitórias, quatro empates e seis jogos perdidos no Campeonato Espanhol. O elenco da Catalunha joga em casa, mas deve ter trabalho com um grande adversário pela frente.

Borja Garcia e Kébé estão disponíveis.

Provável escalação do Girona: Paulo Gazzaniga; Javier Hernandez, David López, Santiago Bueno, Arnau Martinez; Aleix Garcia, Oriol Romeu, Yangel Herrera; Rodrigo Riquelme, Stuani e Castellanos.

Do outro lado, o Bilbao vem vitória em cima do Villarreal na última rodada. Com 21 pontos, o time visitante ocupa a 6ª posição da tabela com seis vitórias, três empates e três derrotas no Campeonato Espanhol. Se vencer, pula para a terceira posição.

Daní García e Muniain são desfalques no jogo de hoje.

Provável escalação do Athletic Bilbao: Unai Simon; De Marcos, Álvarez, Martínez, Yuri Berchiche; Mikel Vesga, Vencedor, Williams, Sancet; Alex Berenguer e Iñaki Williams.

Jogos da rodada no Campeonato Espanhol

Dez jogos serão disputados neste fim de semana, entre sexta-feira, sábado, domingo e segunda, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol na temporada.

Os destaques ficam para os encontros de Barcelona e Almería, além do clássico entre Betis e Sevilla na rodada. Na segunda-feira, o Real Madrid fecha a rodada.

Confira todos os jogos e horários.

Sábado (05 de novembro):

10h - Getafe x Cádiz

12h15 - Real Valladolid x Elche

14h30 - Celta de Vigo x Osasuna

17h - Barcelona x Almería

Domingo (06 de novembro):

10h - Atlético de Madrid x Espanyol

12h15 - Real Sociedad x Valercia

14h30 - Villarreal x Mallorca

17h - Betis x Sevilla

Segunda-feira (07 de novembro):

17h - Real Valladolid x Real Madrid

