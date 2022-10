Jogo do Atlético de Madrid hoje x Girona onde vai passar ao vivo – 08/10

Equipes disputam a oitava rodada do Campeonato Espanhol neste sábado, com transmissão ao vivo

Em lados opostos na tabela de classificação, Atlético de Madrid e o Girona se enfrentam neste sábado, no Estádio Cívitas Metropolitano, em Madrid, a partir das 11h15 (horário de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. O jogo do Atlético de Madrid hoje tem transmissão ao vivo para todo o país.

Onde vai passar jogo do Atlético de Madrid hoje

O jogo do Atlético de Madrid hoje vai passar no Star+, serviço de streaming, a partir das 11h15 (horário de Brasília), para todo o país ao vivo.

Disponível somente para assinantes, a plataforma de streaming retransmite as imagens da partida neste sábado através do aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv, se o aparelho for compatível.

Por R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês, o torcedor pode tornar-se membro da plataforma e obter a programação completa da ESPN com futebol e também filmes, séries e desenhos. Acesse www.starplus.com.br para encontrar todos os pacotes.

Horário: 11h15 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Cívitas Metropolitano, em Madrid

Onde assistir: Star +

Últimos jogos Atlético de Madrid x Girona:

Atlético de Madrid 2 x 0 Girona

Atlético de Madrid 3 x 3 Girona

Girona 1 x 1 Atlético de Madrid

Como vem as equipes de Atlético de Madrid x Girona?

Com 13 pontos, o Atlético de Madrid ocupa a quinta posição do Campeonato Espanhol ao somar quatro vitórias, um empate e duas derrotas. O elenco deve equilibrar a sua participação no torneio nacional e na Champions. Na última terça-feira, perdeu para o Club Brugge e, por isso, espera dar a volta por cima dentro de casa e com a presença da torcida.

O brasileiro Felipe, Sergio Reguillon e Llorente continuam indisponíveis por lesões.

Escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Giménez, Savic, Reinildo; Carrasco, De Paul, Witsel, Koke, Molina; Morata e Griezmann.

Do outro lado, o Girona segue na décima terceira posição com 7 pontos com duas vitórias, um empate e quatro derrotas com o total de 10 gols marcados e 12 sofridos dentro e fora de casa. Para fugir na zona de rebaixamento, o elenco visitante espera driblar o forte oponente que tem pela frente.

Borja García, Kebe e López são os desfalques dos visitantes.

Escalação do Girona: Martín; Espinosa, Juanpe, Bueno; Martinez, Garciá, Romeu, Gutiérrez; Vallejo, Castellanos e Riquelme.

Jogos da rodada no Campeonato Espanhol hoje

Quatro jogos serão realizados neste sábado, 8 de outubro, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. O destaque fica para o jogo do Real, além da disputa entre Atlético de Madrid e Girona, de Diego Simeone.

No domingo, é a vez do Barcelona entrar em campo. Por isso, confira os horários e todos os jogos do fim de semana na rodada.

Osasuna x Valencia

Sábado (08/10):

09h – Almería x Rayo Vallecano

11h15 – Atlético de Madrid x Girona

13h30 – Sevilla x Athletic Bilbao

16h – Getafe x Real Madrid

Domingo (09/10):

09h – Real Valladolid x Betis

11h15 – Cádiz x Espanyol

13h30 – Real Sociedad x Villarreal

16h – Barcelona x Celta de Vigo

Segunda-feira (10/10):

16h – Elche x Mallorca

