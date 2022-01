Jogo do Atlético de Madrid x Valencia hoje: onde ver e horário – 22/01

Equipe do Atlético precisa da vitória se quiser continuar vivo na busca pela liderança do Campeonato Espanhol

Buscando a liderança do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid recebe o Valencia neste sábado, 22/01, a partir das 17h (horário de Brasília), jogando pela 22ª rodada no Estádio Wanda Metropolitano. O jogo do Atlético de Madrid hoje tem transmissão ao vivo na TV e, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir Atlético de Madrid hoje:

A ESPN vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 17h (horário de Brasília)

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Escalações de Atlético de Madrid e Valencia:

Kondogbia e Griezmann são os desfalques de Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, no jogo de hoje.

Gaya foi expulso na rodada passada e por isso não pode jogar.

Escalação de Atlético de Madrid: Oblak; Hermodo, Renan Lodi, Llorente, Giménez; Lemar, Koke, De Paul, Carrasco; Luis Suárez, Correa

Escalação de Valencia: Cillessen; Alderete, Mosquera, Diakhaby, Thierry Correia, Lato; Hugo Guillamón, Musah, Foulquier; Duro, Guedes

Como estão as equipes na temporada?

Em quarto lugar com 33 pontos, o Atlético de Madrid precisa da vitória no confronto deste sábado se quiser continuar vivo na busca pela liderança do Campeonato Espanhol. Em toda a temporada, venceu nove partidas, empatou outras seis e perdeu em cinco. Por fim, o Atlético de Madrid espera contar com a força da torcida no jogo de hoje.

Enquanto isso, o Valencia se mantém em 9º lugar com 29 pontos, mas sem vencer por três rodadas seguidas nas últimas semanas. Por isso, o elenco visitante deve colocar em campo os seus melhores jogadores para levar para casa os três pontos em seu favor. Na temporada, tem sete vitórias, oito empates e seis derrotas.

Relembre como foi o último jogo entre Atlético de Madrid x Valencia.

