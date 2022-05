Já garantido na Champions da próxima temporada, equipe do Barcelona enfrenta o Villarreal neste domingo pelo Campeonato Espanhol

Jogo do Barcelona hoje ao vivo: onde assistir, horário e escalação (22/05)

Alerta de jogo grande hoje! O Barcelona recebe o Villarreal no Estádio Camp Nou neste domingo, 22 de maio, a partir das 17h (Horário de Brasília), pela última rodada do Campeonato Espanhol na temporada. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir o jogo do Barcelona hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Barcelona hoje ao vivo?

O jogo do Barcelona hoje ao vivo vai passar no Star + (Streaming), a partir das 17h, pelo horário de Brasília.

Sem transmissão em canal de televisão, o jogo do Barcelona pela última rodada do Campeonato Espanhol só poderá ser acompanhado neste domingo através do serviço de streaming.

O Star + é a plataforma de streaming do grupo Disney, funcionando apenas para assinantes. Para conhecer o produto, você deve acessar o site oficial (www.starplus.com) e, por R$32,90, tornar-se membro.

Informações do jogo Barcelona x Villarreal hoje:

Data: 22/05/2022

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Camp Nou, em Barcelona

Onde assistir: Star +

Barcelona e Villarreal no Campeonato Espanhol

Já classificado para a Champions da próxima temporada, o Barcelona entra em campo neste domingo apenas para cumprir tabela pela última rodada do Campeonato Espanhol. Garantido com a vice-liderança, o elenco da Catalunha contabiliza 73 pontos com vinte e uma vitórias, dez empates e seis derrotas.

Do outro lado, o Villarreal ainda tem a importante tarefa de se manter na 7ª posição da tabela para se classificar para a Conference League. Com 56 ponts, o elenco precisa vencer o jogo deste domingo e torcer por tropeço do Athletic Bilbao também na rodada.

Escalação do Barcelona: Ter Stegen; Jordi Alba, Lenglet, Ronald Araújo, Dani Alves; Gavi, Sergio Busquets, De Jong; Fernan Torres, Aubameyang e Dembelé. Técnico: Xavi

Escalação do Villarreal: Rulli; Aurier, Albiol, Pau Torres, Estupiñan; Dani Parejo, Capoue, Chukwueze, Coquelin, Lo Celso; Dia. Técnico: Unai Emery

Último jogo de Barcelona x Villarreal

O último encontro dos times Barcelona e Villarreal aconteceu em 27 de novembro de 2021, pela temporada atual, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol.

Sob placar de 3 x 1, o Barcelona levou a melhor com gols de De Jong, Memphis Depay e Philippe Coutinho. Do outro lado, Chukwueze descontou. para o Villarreal.

Confira como foi um dos últimos jogos entre os times.