Jogo do Barcelona hoje qual canal vai passar e horário (05/11/2022)

Equipe do Barcelona recebe o Almería neste sábado, pela décima terceira rodada do Campeonato Espanhol

O Barcelona precisa dos três pontos neste sábado para alcançar a liderança do Campeonato Espanhol. No Camp Nou, o jogo do Barcelona hoje vai ser contra o Almería, às 17h (Horário de Brasília), pela décima terceira rodada da competição. Quer saber onde assistir ao jogo de hoje? Confira os detalhes a seguir no texto.

Qual canal vai passar jogo do Barcelona hoje ao vivo

O jogo do Barcelona hoje terá transmissão do Star+, a partir das cinco da tarde (Horário de Brasília), para todos os assinantes do país.

Sem passar na TV, o torcedor só pode assistir ao jogo pelo streaming. O Star +, plataforma da Disney, retransmite as imagens pelo aplicativo no celular, tablet, computador ou smartv se o aparelho for compatível.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Camp Nou, em Barcelona, na Espanha

TV: Sem transmissão

Online: Star +

Informações de Barcelona x Almería no jogo de hoje

Pelo segundo ano consecutivo o Barcelona fica fora das oitavas de final da Champions. O elenco vai disputar os playoffs da Liga Europa para tentar uma vaga nas oitavas da competição. Pelo Campeonato Espanhol os culés seguem na vice-liderança com 31 pontos conquistados em 10 vitórias, um empate e uma derrota. Se vencer neste sábado assume a primeira posição provisoriamente.

O técnico Xavi pode contar novamente com Christensen e Eric García, confirmou o site oficial do Barça. Mas Depay, Sergi Roberto, Araújo e Kessie continuam fora da lista.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Balde, Piqué, Koundé, Bellerín; Pedri, Busquets, Gavi; Dembele, Raphinha e Lewandowski.

O Almería, por outro lado, vem na 13ª posiçaõ com apenas 13 pontos, conquistados em quatro vitórias, um empate e sete jogos perdidos na temporada. Na rodada passada venceu o Celta de Vigo e, mesmo fora de casa, vai tentar dar trabalho aos anfitriões para garantir uma melhor colocação na tabel.

Martos e Nieto estão indisponíveis por lesões no plantel do Almería.

Provável escalação do Almería: Martínez; Mendes, Ely, Babic, Akieme; Melero, Hoz, Embarba, Robertone; Léo Baptistão e Touré.

Jogos da rodada no Campeonato Espanhol

Além do embate entre Barcelona e Almería, outros jogos também serão disputados neste fim de semana pela décima terceira rodada do Campeonato Espanhol.

Os destaques ficam para os encontros de Real Madrid e Real Valladolid e o clássico entre Sevilla e Betis.

Confira todos os jogos e horários no fim de semana.

Athletic Bilbao x Girona

Sábado (05 de novembro):

10h - Getafe x Cádiz

12h15 - Real Valladolid x Elche

14h30 - Celta de Vigo x Osasuna

17h - Barcelona x Almería

Domingo (06 de novembro):

10h - Atlético de Madrid x Espanyol

12h15 - Real Sociedad x Valercia

14h30 - Villarreal x Mallorca

17h - Betis x Sevilla

Segunda-feira (07 de novembro):

17h - Real Valladolid x Real Madrid

