Jogo do Barcelona hoje ao vivo onde vai passar e horário – 01/10

Pela sétima rodada do Campeonato Espanhol, o jogo do Barcelona hoje ao vivo vale a liderança para o clube culé neste sábado. O elenco de Lewandowski enfrenta o Mallorca às 16h (Horário de Brasília), no Iberostar Estádio. Saiba onde vai passar o jogo do Barcelona hoje.

Nesta edição da La Liga, o Barcelona ainda não perdeu. Vice-líder com 16 pontos, tem apenas dois a menos do que o líder Real Madrid. Porém, a vitória neste sábado lhe garante a nova posição na ponta da tabela, abrindo a vantagem em um ponto com o rival. Até aqui são cinco vitórias e um empate.

Do outro lado, o Mallorca espera contar com o fator casa para garantir os três pontos em seu favor. Em décimo lugar com 8 pontos, contabiliza apenas duas vitórias, dois empates e duas derrotas com a possibilidade de se aproximar da parte de cima da tabela com a vantagem.

Onde vai passar jogo do Barcelona hoje ao vivo

O jogo do Barcelona hoje ao vivo vai passar na ESPN e Star +, a partir das 16h (Horário de Brasília), para todo o Brasil.

Com exclusividade, o canal da ESPN, na TV fechada, é o grande responsável por transmitir todas as emoções do jogo entre Mallorca e Barcelona neste sábado. Entre em contato com a sua operadora para obter a emissora em sua programação.

Outra opção para assistir futebol internacional é o Star +, serviço de streaming por assinatura. O aplicativo pode ser encontrado no celular, tablet, computador e smart TV, com diferentes pacotes entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

MALLORCA X BARCELONA:

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Iberostar Estádio

Onde assistir jogo do Barcelona hoje ao vivo: ESPN e Star +

Prováveis escalações de Mallorca x Barcelona

Os atletas Greif e Ndiaye seguem indisponíveis por lesões.

Escalação do Mallorca: Rajkovic; Valjent, Raíllo, Nastasic; Costa, Rodríguez, Sánchez, Battaglia, Maffeo; Kang-In e Muriqi.

Com o fim da data FIFA, os principais jogadores do Barcelona que defenderam as suas seleções já estão de volta ao clube. A dupla holandesa Frenkie de Jong e Memphis retornou ao plantel com lesões e por isso estão fora do jogo de hoje, assim como Araujo, Bellerín e Jules Kounde.

Escalação do Barcelona: Ter Stegen; Alba, Christensen, Eric García, Balde; Kessie, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski e Dembele.

Jogos da rodada no Campeonato Espanhol

Com o retorno do Campeonato Espanhol após a data FIFA, a sétima rodada neste fim de semana apresenta dez confrontos entre a sexta-feira, sábado, domingo e a segunda-feira, com horários alternados durante a manhã e o dia, no horário de Brasília.

O destaque fica para o encontro de Sevilla e Atlético de Madrid, além do embate entre Real Madrid e Osasuna, atual campeão. Por isso, confira todos os jogos da rodada na La Liga.

Athletic Bilbao 4 x 0 Almería

Sábado (01/10):

Cádiz x Villarreal – 09h

Getafe x Real Valladolid – 11h15

Sevilla x Atlético de Madrid – 13h30

Mallorca x Barcelona – 16h

Domingo (02/10):

Espanyol x Valencia – 09h

Celta de Vigo x Betis – 11h15

Girona x Real Sociedad – 13h30

Real Madrid x Osasuna – 16h

Segunda-feira (03/10):

Rayo Vallecano x Elche – 16h

