Seleção Brasileira está no grupo G da Copa do Mundo do Catar

Saiba qual vai ser o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022

A busca pelo hexa está mais perto do que nunca. A Seleção Brasileira dá o pontapé inicial em seu primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo no dia 24 de novembro de 2022, pela primeira rodada do grupo G, na fase de grupos. Sob o comando de Tite, a equipe canarinho é a grande favorita ao título. Mas contra quem vai ser a estreia?

Quando vai ser o primeiro jogo do Brasil na Copa?

O Brasil estreia na Copa do Mundo em 24 de novembro de 2022, quinta-feira, contra a Sérvia, pela primeira rodada do grupo G na primeira fase. A partida está agendada para começar às 16h (horário de Brasília), no Lusail Stadium, na cidade de Lusail.

A Seleção Brasileira faz a sua estreia no mesmo campo em que será a final da Copa. Durante a fase de grupos, apenas três rodadas são realizadas, por isso é importante o Brasil conquistar os três pontos logo no primeiro desafio da competição de futebol.

Brasil e Sérvia já se enfrentaram por duas oportunidades apenas. Em amistoso em 2014, com vitória do Brasil por 1 x 0, e na Copa do Mundo em 2018, na Rússia, pelo grupo E na primeira fase com vitória dos brasileiros por 2 x 0.

Este será apenas o terceiro encontro das seleções. O torcedor já pode fazer as suas apostas. Agora que você já sabe qual será o primeiro jogo do Brasil na Copa, confira a programação da fase de grupos.

Primeira rodada na Copa do Mundo:

Brasil x Sérvia – Quinta-feira, 24/11 às 16h em Lusail Stadium

Segunda rodada na Copa do Mundo:

Brasil x Suíça – Segunda-feira, 28/11 às 13h em Stadium 974

Terceira rodada na Copa do Mundo:

Camarões x Brasil – Sexta-feira, 02/12 às 16h em Lusail Stadium

Grupo do Brasil na Copa do Mundo 2022

O Brasil está no grupo G da Copa do Mundo do Catar ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões. As seleções entram em campo a partir de 24 de novembro, onde disputarão três rodadas em pontos corridos. Não há como negar que os favoritos no grupo são Brasil, Suíça e Sérvia.

Pontos corridos funcionam da seguinte maneira: cada vitória vale três pontos ao ganhador, enquanto o empate garante apenas um para ambas as seleções no duelo. Ao fim da terceira rodada, os dois primeiros do grupo, que possuem a maior soma de pontos, avançam para as oitavas de final.

Em caso de empate, os critérios utilizados são: 1) melhor saldo de gols, 2) mais gols, 3) confronto direto, 4) menos cartões amarelos e vermelhos e se nada funcionar, 5) sorteio.

A Sérvia se classificou em primeiro lugar nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. Com 20 pontos, deixou Portugal para trás com três pontos na diferença. Foram seis vitórias e dois empates.

Já a Suíça, também nas Eliminatórias Europas, garantiu-se na liderança do grupo C com 18 pontos, contabilizados em cinco vitórias e três empates, sem dar espaço para a Itália. Por fim, Camarões se classificou após vencer a Argélia na fase final das Eliminatórias da África.

Onde assistir o Brasil na Copa?

Os jogos do Brasil na Copa do Mundo serão transmitidos exclusivamente pela Globo, na TV aberta, além das transmissões no SporTV e pelo streaming GloboPlay, disponível de graça com as imagens do canal principal em sua plataforma.

Pelo canal aberto, o torcedor poderá assistir todas as partidas da Seleção Brasileira de graça e ao vivo, com narração de Galvão Bueno e comentários de Roque Junior e Ana Thais Matos. Além disso, novos quadros na programação e até atrações serão criados para fazer uma transmissão inesquecível.

Pelo SporTV, o torcedor deve obter o canal em sua programação das operadoras de TV por assinatura. Já o GloboPlay estará disponível com a retransmissão dos jogos da TV Globo para todos os torcedores sem pagar nada, com narração de Tiago Leifert.

