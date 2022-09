Estreias Viva outubro: Força de Um Desejo entra na grade

Força de Um Desejo está entre estreias Viva outubro. A trama escrita por Gilberto Braga e Alcides Nogueira, que foi ao ar pela primeira vez em 1999, entra para substituir Alma Gêmea, que termina ainda neste mês. Os demais folhetins seguem na programação.

Estreias Viva outubro: quando vai passar Força de Um Desejo?

A clássica novela Força de Um Desejo entra no ar a partir de 24 de outubro, às 15h30 (horário de Brasília), com reprises às 23h45. O folhetim será exibido de segunda a sábado e é o único entre as estreias Viva outubro.

A novela foi escrita por Gilberto Braga e Alcides Nogueira, e foi ao ar entre 1999 e 2000 no na faixa de horário das 18h. No entanto, fracassou em audiência em sua exibição original, mas fez sucesso entre a crítica especializada.

A trama entre as foi inspirada em três romances do Visconde de Taunay: A Retirada da Laguna, Inocência e A Mocidade de Trajano. A história é ambientada no século XIX e traz Malu Mader e Fábio Assunção nos papéis dos mocinhos que vivem um amor impossível.

Inácio, personagem de Assunção, é filho do poderoso barão Henrique Sobral (Reginaldo Faria), dono da fazenda Ouro Verde, e de Helena (Sônia Braga). Ele se revolta com a maneira que seu pai trata sua mãe, que a deixa isolada da sociedade e a proíbe até de ir na janela, e decide sair de casa para estudar Direito.

O rapaz parte para o Rio de Janeiro, onde conhece Esther, dona do bordel mais famoso da Corte. No entanto, o casal sofre com os boicotes da vilã Idalina (Nathalia Timberg), que quer separá-los. Eles também sofrem com a distância quando a mãe de Inácio fica doente, o que o obriga a voltar para Ouro Verde.

Inácio também tem um irmão, Abelardo (Selton Mello). Ao longo da trama, será descoberto que o rapaz não é filho do Barão, mas de Helena com o fazendeiro Higino Ventura (Paulo Betti), com quem teve um caso no passado.

Além dos protagonistas entre as estreias Viva outubro, Força de Um Desejo também traz em seu elenco nomes como Reginaldo Faria, Sônia Braga, Cláudio Corrêa e Castro, Dira Paes, Denise Del Vecchio, entre outros.

O desejo de vocês é uma ordem! Vem aí… #ForçaDeUmDesejoNoVIVA, a partir do dia 24 de outubro, como substituta de “Alma Gêmea” 😍✨ Assistam comigo, de segunda a sábado, a partir de 15h30, e com reprise a partir das 23h45! pic.twitter.com/wrrzi0OtaF — VIVA (@canalviva) September 23, 2022

Horários novelas do Viva de outubro 2022

Neste mês, apenas Alma Gêmea sai do ar. A emissora ainda não anunciou nenhuma nova mudança para outubro. Nos próximos meses, é possível que mais duas tramas entrem no ar para substituir O Beijo do Vampiro e Pão-Pão, Beijo-Beijo, que entram na reta final de suas reprises.

Malhação 1997: de segunda a sexta, às 10h45, 16h20 e 02h00, horário de Brasília.

Malhação ID (2009): de segunda a sexta, às 11h15, 16h50 e 02h50, horário de Brasília.

O Beijo do Vampiro (2002): de segunda a sábado, às 12h45 e 01h30, horário de Brasília. Aos domingos, os episódios são reapresentados aos domingos entre 09h30 e 13h40.

Caminho das Índias (2009): de segunda a sábado, às 13h30 e 23h00, horário de Brasília. Aos domingos, o público pode maratonar os episódios entre 19h30 e 00h10.

Força de um desejo (1999): de segunda a sábado, às 15h30 e 23h45, horário de Brasília.

Pão-Pão, Beijo-Beijo (1983): de segunda a sábado, às 14h40, horário de Brasília, com reprise às 00h40. Na madrugada de segunda-feira, os episódios da semana são reexibidos entre 01h15 e 05h05.

Alma Gêmea (2005): de segunda a sábado na faixa das 15h30, com reprises diárias às 23h55. Aos domingos, os capítulos exibidos na semana são reprisados entre 14h30 e 18h40. A partir do dia 24, será substituída por Força de Um Desejo, as estreias Viva outubro.

A Usurpadora (1999): de segunda a sexta-feira, às 20h30 e 03h20, horário de Brasília.