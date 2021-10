Jogo do Barcelona x Real Madrid hoje: onde vai passar ao vivo – 24/10

O clássico entre Barcelona e Real Madrid promete pegar fogo neste domingo, 24/10, a partir das 11h15 (horário de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Espanhol no Camp Nou. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo entre Barcelona x Real Madrid hoje.

Onde assistir ao jogo do Barcelona x Real Madrid hoje ao vivo? O confronto entre Barcelona e Real Madrid terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na TV fechada, a partir das 11h15 (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 24 de outubro de 2021

Horário: 11h15 (horário de Brasília)

Local: Camp Nou, cidade de Barcelona, na Espanha

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Barcelona x Real Madrid

O técnico Ancelotti não poderá contar com Ceballos, Gareth Bale, Jovic e Isco, lesionados. Já para Ronald Koeman, o comandante do time da Catalunha, não terá Araujo, Dembéle, Braithwaite e Pedri, também por motivos de lesões.

Barcelona : Ter Stegen; Eric García, Pique, Balde, Sergi Roberto; Busquets, De Jong, Gavi; Depay, Dest, Ansu Fati

: Ter Stegen; Eric García, Pique, Balde, Sergi Roberto; Busquets, De Jong, Gavi; Depay, Dest, Ansu Fati Real Madrid: Courtois; Militão, Nacho, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Vinicius, Benzema

Principais informações sobre o jogo de hoje

O time do Barcelona não vem bem na temporada. Desde que perdeu Messi, o elenco parece não ter se encontrado e, por isso, precisa da vitória no clássico desde domingo para ganhar confiança e melhorar quem sabe assim o seu desempenho nos próximos desafios. Por fim, está em 8º com 15 pontos na conta.

Enquanto isso, o Real Madrid é o favorito na temporada com o ataque matador tendo Benzema e o brasileiro Vinícius Junior, ex-Flamengo, sob o comando de Ancelotti. Dessa maneira, em terceiro lugar com 17 pontos, está pronto para ganhar o clássico e reassumir a liderança da tabela.

