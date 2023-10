Jogo do Benfica hoje: onde assistir Benfica x Casa Pia ao vivo - 28/10

Após a amarga derrota na Champions League, o Benfica volta a jogar neste sábado, 28 de outubro, contra o Casa Pia pela nona rodada do Campeonato Português. No Estádio da Luz, em Lisboa, o jogo do Benfica hoje começa às 14h (de Brasília) com transmissão ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Benfica hoje ao vivo

Sem transmissão em canais de TV, o jogo do Benfica contra o Casa Pia vai passar só no Star Plus, plataforma de streaming, às 14h, em todo o país. O grupo ESPN é quem tem os direitos de transmissão do Campeonato Português, mas decidiu manter a partida apenas na internet neste sábado.

O Star + é um serviço de streaming, ou seja, tem que pagar a mensalidade para assistir. Acesse www.starplus.com, cadastre-se gratuitamente e escolha qual plano deseja comprar, com transmissão no computador ou aplicativo do celular, tablet e smartv.

O Benfica e o Casa Pia se enfrentam na nona rodada do Campeonato Português. As Águias ocupam a segunda posição com 21 pontos, atrás do Sporting, enquanto o Casa Pia está em 10º com nove pontos.

Qual é a escalação do jogo do Benfica x Casa Pia hoje?

Após a publicação misteriosa em sua conta no Instagram, o argentino Di Maria deve retornar ao elenco do Benfica neste sábado, contra o Casa Pia. O jogador desfalcou o elenco de Roger Schmidt no confronto contra o Real Sociedad no meio da semana.

Já o Casa Pia, do treinador Filipe Martins, não terá Kiki e Rafael Brito, segundo o portal WhoScored.

Escalação do Benfica: Trubin; Bah, Otamendi, Antonio Silva, Aursnes; Kokçu, João Neves, Rafa; Di Maria, David Neres e Musa.

Escalação do Casa Pia: Batista; Varela, Zolotic, Vasco Fernandes; Lelo, Neto, Beni, Larrazabal; Soma, Clayton e Andrade.

Quantas rodadas tem o Campeonato Português?

Realizado anualmente desde 1934, o Campeonato Português reúne 18 equipes sob 34 rodadas, disputadas sob o sistema de pontos corridos em turno e returno, isto é, os times se enfrentam duas vezes cada. O tradicional formato do campeonato dá três pontos para o vencedor e um em caso de empate.

Ao fim das rodadas, o primeiro colocado será declarado o campeão português, além de faturar a vaga na fase de grupos da Champions League. O segundo lugar se classifica para a fase preliminar da Champions, o terceiro para a fase de grupos da Liga Europa e o quarto para a Conference League.

Na parte de baixo, os dois últimos são rebaixados enquanto o 16º disputará o playoff.

Classificação do Campeonato Português atualizada

1) Sporting - 22 pontos

2) Benfica - 21 pontos

3) Porto - 19 pontos

4) Braga - 16 pontos

5) Vitória SC - 16 pontos

6) Boavista - 15 pontos

7) Moreirense - 14 pontos

8) Famalicão - 12 pontos

9) Gil Vicente - 9 pontos

10) Casa Pia - 9 pontos

11) Estrela Amadora - 8 pontos

12) Portimonense - 8 pontos

13) Farense - 7 pontos

14) Chaves - 7 pontos

15) Vizela - 6 pontos

16) Arouca - 6 pontos

17) Rio Ave - 5 pontos

18) Estoril - 4 pontos

Qual é o próximo jogo do Benfica na Champions?

O Benfica volta a jogar a Liga dos Campeões na quarta-feira, 08 de novembro, contra o Real Sociedad pela quarta rodada da fase de grupos. Desta vez, o Estádio Anoeta, na Espanha, será o palco do confronto entre as equipes.

O clube português está no grupo D com Real Sociedad, líder com sete pontos, Inter de Milão, também com sete, e o RB Salzburg com três.

A seguir, veja os jogos do Benfica conforme a tabela da UEFA.

Benfica 0 x 2 RB Salzburg (1ª rodada)

Data: quarta-feira, 20/09 às 16h

Estádio da Luz

Inter de Milão 1 x 0 Benfica (2ª rodada)

Data: terça-feira, 03/10 às 16h

Estádio Giuseppe Meazza

Benfica 0 x 1 Real Sociedad (3ª rodada)

Data: terça-feira, 24/10 às 16h

Estádio da Luz

Real Sociedad x Benfica (4ª rodada)

Data: quarta-feira, 08/11 às 14h45

Estádio Anoeta

Benfica x Inter de Milão (5ª rodada)

Data: quarta-feira, 29/11 às 17h

Estádio da Luz

RB Salzburg x Benfica (6ª rodada)

Data: terça-feira, 12/12 às 7h

Salzburg Arena

Saiba quantas Champions o Benfica tem