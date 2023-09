Jogo do Benfica hoje: onde assistir Benfica x Vitória de Guimarães (2/9)

Tem jogo do Benfica hoje, 02 de setembro, pela quarta rodada do Campeonato Português contra o Vitória de Guimarães no Estádio da Luz, em Lisboa, com capacidade para receber 65 mil pessoas. A transmissão começa às 16h30, horário de Brasília, por isso saiba onde assistir Benfica x Vitória hoje.

Onde vai passar o jogo do Benfica ao vivo

O jogo do Benfica e Vitória de Guimarães hoje, 02, não tem transmissão porque nenhuma emissora de televisão ou serviço de streaming decidiu exibir o Campeonato Português. Em Portugal, o canal Sport TV 1 é responsável pela cobertura do confronto ao vivo.

O Benfica soma uma derrota e duas vitórias com seis pontos em sexto lugar na classificação. O elenco entrará em campo neste sábado com o time Soares; Bah, Otamendi, Antônio Silva, Aursnes; Kokçu, João Neves, Rafa; João Mário, Di Maria e Tengstedt.

O Estádio da Luz é a casa do Benfica, localizado em Lisboa. O espaço também recebeu jogos da Eurocopa, confrontos da Seleção de Portugal e a final da Liga dos Campeões em 2014 e 2020.

Horário: 16h30

Local: Estádio da Luz, em Lisboa

Onde assistir jogo do Benfica: sem transmissão

Como funciona o Campeonato Português?

O Campeonato Português, ou a Liga Portugal, como é chamada a primeira divisão do futebol português, é disputado em pontos corridos entre as equipes de Benfica, Porto, Sporting, Braga, Vitória, Boavista, Casa Pia, Arouca, Famalicão, Rio Ave, Vizela, Gil Vicente, Farense, Estrela Amadora, Estoril, Moreirense, Portimonense e Chaves.

O torneio acontece em dois turnos entre 34 rodadas, ou seja, os clubes se enfrentam duas vezes, uma como mandante e a outra como visitante.

A vitória dá 3 pontos para o time vencedor, enquanto o empate garante um para os dois lados e a derrota nenhum para o perdedor. Ao fim das rodadas, o time que fizer mais pontos e consequentemente ganhar mais partidas será declarado o campeão português, além de garantir a vaga para a fase de grupos da Champions.

O segundo colocado se classifica para a disputa qualificatória da Liga dos Campeões, o terceiro lugar para a fase de grupos da Liga Europa e o quarto para a Conference League. Na parte de baixo, o 16º disputará o playff de rebaixamento enquanto os outros dois vão direto para a segunda divisão.

Próximos jogos do Benfica

Em setembro, o Benfica tem a cumprir o calendário do Campeonato Português e também da fase de grupos da Liga dos Campeões, onde integra o grupo D ao lado da Inter de Milão, RB Salzburg e Real Sociedad.

Na temporada passada, o Benfica conquistou o título português e por isso se classificou para a primeira fase do torneio da UEFA.

Acompanhe a seguir a agenda do clube em setembro.

Sábado, 16/09 - Vizela x Benfica (Campeonato Português) - Estádio do FC Vizela - 16h30

Quarta-feira, 20/09 - Benfica x RB Salzburg (Champions League) - Estádio da Luz - 16h

Domingo, 24/09 - Portimonense x Benfica (Campeonato Português) - Estádio Municipal de Portimão - horário indefinido

