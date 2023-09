Jogo do Benfica hoje: onde vai passar Vizela x Benfica ao vivo - 16/09

Hoje tem jogo do Benfica contra o Vizela pela quinta rodada do Campeonato Português. O Estádio do FC Vizela será o palco neste sábado, 16 de setembro, do embate que começa às 16h30 (de Brasília), entre o atual campeão e o 12º colocado na classificação.

Jogo do Benfica hoje tem transmissão?

Nenhum canal de televisão do Brasil ou plataforma digital vai transmitir o jogo do Benfica hoje, 16, pela quinta rodada do Campeonato Português neste sábado. Em Portugal, dá para ver no Sport TV 1 e pelo Benfica TV se for assinante.

O técnico Pablo Villar vai escalar hoje Buntic; Ivanildon Fernandes, Matheus Pereira, Wilson, Tomás Silva; Bustamante, Diogo Nascimento, Samu; Lacava, Essende e Nuno Moreira.

O comandante do Benfica, Roger Schmidt, entra em campo com Samuel Soares; Aursnes, Otamendi, Bernat, Antonio Silva; Kokçu, João Neves, Rafa; Di Maria, João Mário e Musa.

Horário: 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio do FC Vizela, em Vizela, Portugal

Onde assistir jogo do Benfica hoje: sem transmissão

Como funciona a Primeira Liga de Portugal?

O Campeonato Português, ou Primeira Liga, reúne 18 equipes das mais diferentes regiões do país em uma liga disputada por 34 rodadas em turno e returno. Esta é a primeira divisão do futebol português, portanto é ela quem determina o campeão português da temporada e também quem desce para a segunda divisão.

O sistema de pontos corridos é realizado no Campeonato Português entre os dois turnos, não há nenhum jogo eliminatório no torneio. Os times se enfrentam por duas vezes, uma como mandante e a outra como visitante onde cada vitória vale três pontos e o empate um.

Os jogos do Campeonato Português são disputados sempre aos finais de semana, de sexta até o domingo ou segunda-feira, se necessário. Ao fim das rodadas, o primeiro colocado com mais pontos será declarado o campeão português enquanto os três últimos são rebaixados para a segunda divisão.

Classificação do Campeonato Português atualizada

O Porto assumiu a liderança ao vencer o Estrela Amadora, enquanto Boavista e Sporting seguem empatados pela segunda posição. O Benfica é o quarto lugar, com nove pontos.

1) Porto - 13 pontos

2) Boavista - 10 pontos

3) Sporting - 10 pontos

4) Benfica - 9 pontos

5) Vitória SC - 9 pontos

6) Famalicão - 8 pontos

7) Braga - 7 pontos

8) Arouca - 6 pontos

9) Casa Pia - 5 pontos

10) Rio Ave - 5 pontos

11) Moreirense - 4 pontos

12) Vizela - 4 pontos

13) Estrela Amadora - 4 pontos

14) Gil Vicente - 3 pontos

15) Farense - 3 pontos

16) Estoril - 3 pontos

17) Portimonense - 2 pontos

18) Chaves - 0 pontos

