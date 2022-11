Jogo do Betis x Sevilla hoje: onde assistir clássico ao vivo (06/11/22)

Betis e Sevilla disputam a 13ª rodada do Campeonato Espanhol neste domingo, com transmissão ao vivo

Neste domingo, as equipes de Betis e Sevilla se enfrentam às 17h (horário de Brasília), no Estádio Benito Villamarín, com transmissão ao vivo para todo o país. O jogo do Betis x Sevilla hoje vai ser pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, o chamado Dérbi da Andaluzia.

Onde assistir jogo do Betis x Sevilla hoje ao vivo

O jogo do Betis e Sevilla hoje tem transmissão no Star +, a partir das 17h (Horário de Brasília). Nenhum canal da TV vai transmitir o clássico espanhol neste domingo. O torcedor deve sintonizar o Star +, plataforma de streaming para assistir ao vivo.

Dá para assistir no celular, tablet, computador ou smartv. Se não é membro, entre no site e obtenha o pacote.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Benito Villamarín

TV: Sem transmissão

Online: Star + no aplicativo ou no site www.starplus.com

Quem tem mais vitórias em Betis x Sevilla?

Em toda a história no Dérbi da Andaluzia, as equipes de Betis e Sevilla se enfrentaram em 111 oportunidades, com vantagem para o Sevilla com 54 vitórias, 25 empates e 32 triunfos ao Betis. Os dados são do portal Transfermarkt.

No quesito gols, o Sevilla contabiliza 171 diante de 128 do time verde.

A última partida entre as equipes aconteceu em 27 de fevereiro de 2022, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol pela temporada passada. Por 2 a 1, o Sevilla levou a melhor e garantiu os três pontos.

Escalações:

Provável escalação do Betis: Silva; Moreno, Pezzella, González, Sabaly; William Carvalho, Akoukou, Canales, Fekir; Henrique e Borja Iglesias.

Provável escalação do Sevilla: Bono; Rekik, Marcão, Carmona; Montiel, Delaney, Rakitic, Acuña; Gómez, Rafa Mir e Isco.

