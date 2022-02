Que horas é o jogo do Botafogo x Resende hoje? Saiba onde assistir 17/02

Abrindo a sétima rodada do Campeonato Carioca nesta quinta-feira, 17/02, o Botafogo enfrenta o Resende a partir das 18h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Confira a seguir quais as escalações, arbitragem e onde assistir e que horas é o jogo do Botafogo hoje.

Que horas é o jogo do Botafogo hoje

O jogo do Botafogo hoje no Campeonato Carioca passará no PPV do Cariocão Play (Pay-per-view) para todos os assinantes do Brasil a partir seis da tarde pelo horário de Brasília.

Para adquirir a plataforma, é necessário acessar pelo site (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo e adquirir os serviços nos valores de R$ 27,90 e R$49,90.

FICHA TÉCNICA

Horário: 18h (horário de Brasília)

Árbitro: Rafael Gomes de Sá

Local: Estádio Nilton Santos

TV: Sem transmissão

Online: PPV do Cariocão Play

Escalação do Botafogo x Resende

Para o jogo de hoje, o Botafogo não tem novos desfalques, assim como o Resende.

Botafogo: ​Gatito; Daniel Borges, Joel Carli, Kanu, Hugo; Barreto, Breno, Raí; Luiz Fernando, Diego Gonçalves, Erison

Resende: Jefferson Luís; Juninho, Joanderson, Heitor, Douglas, Alan Cardoso; João Felipe (Khevin), Felipe Souza, Emanuel Biancucchi; Igor Bolt, Macena.

O Botafogo vem de vitória diante o Vasco na última rodada do Campeonato Carioca. Agora, em terceiro lugar com 13 pontos, o time do Botafogo pode assumir a liderança provisoriamente se vencer o jogo de hoje. No entanto, isso só vai acontecer se garantir uma extrema vantagem no saldo de gols.

Enquanto isso, o Resende se mantém em décimo primeiro lugar com 5 pontos e, por isso, precisa urgente da vitória nesta quinta-feira para subir na classificação e, quem sabe assim, escapar da zona de rebaixamento para não ser rebaixado até a segunda divisão.

Jogos da rodada no Campeonato Carioca

Seis jogos acontecem na 7ª rodada do Campeonato Carioca durante a semana.

Madureira 1 x 2 Flamengo

Volta Redonda 4 x 0 Audax

Nova Iguaçu 0 x 1 Fluminense

Quinta-feira (17/02):

Portuguesa 0 x 1 Boavista

Botafogo x Resende – 18h

Vasco x Bangu – 20h30

Confira como foi o último jogo do Botafogo x Resende.

