Jogo do Brasil hoje x Itália – 10/10: onde assistir ao vivo e horário

Itália e Brasil disputam amistoso no futebol feminino nesta segunda-feira, com transmissão ao vivo

A Seleção Brasileira Feminina e Itália jogam nesta segunda (10/10) em amistoso. A bola rola às 13h30, no Estádio Luigi Ferraris, com transmissão ao vivo. Por isso, saiba onde assistir ao jogo do Brasil hoje e todas as informações do duelo.

Onde vai passar Jogo do Brasil hoje feminino ao vivo

O jogo do Brasil hoje feminino vai passar no Sportv, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), com transmissão exclusiva para todo o país ao vivo.

O torcedor deve obter o canal em sua operadora de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e Vivo se quiser acompanhar todas as emoções do amistoso feminino nesta segunda-feira. Se você ainda não tem o canal em sua programação, entre em contato com a operadora.

Outra opção é assistir pelo GloboPlay, serviço de streaming se você é assinante. Disponível pelo celular, tablet, computador ou smartv, dá para sintonizar à sua maneira preferida para assistir o futebol. Por mês, os pacotes diferenciados vão de R$ 24,90 ou R$ 86,90

Qual a escalação de Brasil x Itália?

Brasil: Letícia; Tamires, Kathellen, Antônia, Tainara; Geyse, Ari, Duda, Adriana; Ludmilla e Bia.

Itália: Giuliani; Filangeri, Boattin, Lenzini, Bartoli; Bonfantini, Caruso, Giugliano, Greggi; Gianciti e Girelli.

A Itália disputou as Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo Feminina no ano que vem, onde tenta se garantir como favorita até a competição, diferente do futebol masculino. O grupo venceu a Romênia por 2 a 0 e, agora, quer fechar a data FIFA com chave de ouro em cima das brasileiras. Dentro de casa, as jogadoras deverão contar com o apoio da torcida.

O time da Itália deve ser o mesmo da partida contra a Romênia, na última quinta-feira.

Depois de golear a Noruega na última sexta-feira em amistoso, a Seleção Brasileira volta a jogar nesta segunda-feira diante das italianas. Campeãs da Copa América nesta temporada em cima da Colômbia, a equipe comandada por Pia se mantém 100% confiante para a preparação até a Copa do Mundo do ano que vem. Na temporada, está invicta por nove jogos seguidos.

Para o confronto desta segunda, a escalação deverá ser a mesma da partida passada, contra a Noruega.

