Jogo do Brasil feminino hoje x Noruega: horário e onde assistir – 07/10

É dia de torcer pelo Brasil! Nesta sexta-feira, a Seleção Brasileira Feminina entra em campo para disputar amistoso preparatório contra a Noruega, às 14h (Horário de Brasília), no Estádio Ullevaal, em Oslo. O jogo do Brasil feminino hoje tem transmissão ao vivo no sportv, disponível para todo o país.

+ Horários da F1 no GP do Japão 2022: treinos, qualificação e corrida de domingo

Onde vai passar jogo do Brasil feminino hoje ao vivo

O canal do SporTV é quem transmite o jogo do Brasil feminino hoje, às 14h (Horário de Brasília), para todo o país ao vivo.

Com transmissão para todo o Brasil, o amistoso internacional nesta sexta-feira vai passar no canal SporTV, disponível apenas aos assinantes da TV fechada. Se você não tem a emissora na programação, deve entrar em contato com a operadora.

A narração é de Renata Silveira com comentários de Renata Mendonça, Carlos Eduardo Lino e Fernanda Colombo.

Para assistir pelo celular, dá para sintonizar no aplicativo GloboPlay, apenas também para assinantes. A plataforma está disponível por diversos pacotes entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, com acesso à filmes, séries, novelas e canais de entretenimento.

Últimos jogos de Noruega x Brasil:

Brasil 3 x 0 Noruega

Brasil 2 x 1 Noruega

Noruega 1 x 4 Brasil

+ Última Copa do Mundo de Messi: argentino toma decisão na carreira

Como vem as seleções da Noruega e Brasil hoje?

A Seleção Brasileira entra confiante no duelo desta sexta-feira. No mês de setembro, venceu a África do Sul entre os dois amistosos que disputou, além de ser conquistar a Copa América em julho com vitória em cima da Colômbia, fora de casa. Os amistosos em outubro são parte da preparação da equipe para a Copa do Mundo Feminina em 2023.

Para o confronto desta sexta, Pia deve utilizar boa parte das jogadoras titulares, além das jovens da Seleção Sub 20.

Escalação da Noruega: Mikalsen; Lund, Bergsvand, Mjelde, Hansen, Reiten, Engen, Maanum, Josendal e Haug.

Do outro lado, a Noruega entra em campo após disputar a Eurocopa Feminina no mês de julho e as Eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina no ano que vem. Com vitória esmagadora diante da Albânia no último confronto, as norueguesas estarão em casa e por isso terão a vantagem de contar com 100% da presença da torcida,

Escalação do Brasil: Leticia; Tamires, Rafaelle, Kathellen; Antônia, Adriana, Duda Francelino, Ary Borges, Jaqueline, Debinha e Bia Zaneratto.

+ História da Liga Europa: conheça a trajetória do torneio de futebol

Convocação do Brasil Feminino para amistosos

A técnica Pia Sundhage anunciou a lista de jogadoras convocadas para os amistosos de outubro, na data FIFA. A equipe vai enfrentar a Noruega na sexta-feira e depois a Itália, no dia 10 do mesmo mês.

A presença das jovens Lauren, Tarciane e Yaya são os destaques da convocação, presentes na campanha da Copa do Mundo FIFA Feminina Sub-20. Já Micaelly foi chamada de última hora para substituir Debinha, enquanto Rafaella foi desconvocada por lesão.

Confira as atletas convocadas para os amistosos de outubro.

GOLEIRAS: Leticia (Corinthians), Luciana (Ferroviária).

DEFESA: Tainara (FC Bayern), Kathellen (Real Madrid), Tarciane (Corinthians), Tamires (Corinthians), Fernanda Palermo (São Paulo), Lauren (Madrid) e Antonia (Levante).

MEIAS: Ary (Palmeiras), Millene (Internacional), Ana Vitória (Benfica), Kerolin (North Carolina Courage), Yaya (São Paulo), Duda Francelino (Flamengo), Duda Sampaio (Internacional) e Adriana (Corinthians).

ATACANTES: Jaqueline (Corinthians), Ludmila (Atlético de Madrid), Geyse (Barcelona), Bia Zaneratto (Palmeiras), Gabi Nunes (Madrid) e Micaelly (São Paulo).

Leia também: Pesquisa segundo turno: Lula sai na frente na Ipec e PoderData