Jogo do Castanhal x Grêmio: onde assisitr a Copinha hoje - 06/01

Abrindo a segunda rodada do grupo 10 na Copinha 2022, o confronto entre Castanhal e Grêmio acontece nesta quinta-feira, 06/01, a partir das 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal Zezinho Magalhães. Com transmissão do jogo do Grêmio na Copinha ao vivo, saiba onde assistir na TV hoje.

Onde assistir ao jogo do Grêmio hoje na Copinha: O canal SporTV, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Zezinho Magalhães, cidade de Jaú

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Depois de vencer o XV de Jaú na primeira rodada, o Castanhal aparece em segundo lugar na tabela do grupo 10 na Copinha. Agora, em confronto direto com o time gaúcho, pode assumir a liderança se vencer o confronto de hoje, ficando cada vez mais perto da classificação direta.

Enquanto isso, o Grêmio se mantém em primeiro lugar com 3 pontos depois de vencer o Mixto na última segunda-feira pela Copinha. Agora, só precisa da vitória nesta quinta-feira para consagrar-se e ficar com o pé mais próximo da vaga na próxima etapa da competição da temporada.

Escalações de Castanhal e Grêmio

Nenhuma das equipes tem desfalques para o confronto de hoje, prometendo um bom duelo nos gramados da Copinha para abrir a rodada.

Castanhal: Alexandre; Ediwileme, Ítalo Cesar, Pietro, Alison; Samuel, Rodrigo, Arlen, Ruan; Danilo, Kauê

Grêmio: Lucão; Martins, Luís Otávio, Tangará, Rogério; Castro, Baze, Marco Antônio; Gian, Zé, Rômulo

