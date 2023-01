Qual canal vai passar jogo do Chelsea hoje e horário (01/01/2023)

No primeiro dia de 2023, as equipes de Nottingham Forest e Chelsea se enfrentam pela rodada do Campeonato Inglês

O Chelsea tem o primeiro compromisso em 2023 neste domingo diante do Nottingham Forest. Pela décima oitava rodada do Campeonato Inglês, o jogo do Chelsea hoje vai ser às 13h30 (Horário de Brasília), no Estádio City Ground com transmissão ao vivo na TV e online. Aqui no texto está tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo.

Como assistir jogo do Chelsea hoje ao vivo:

Para o torcedor que quer saber como assistir ao jogo do Chelsea hoje na Premier League, é só sintonizar na ESPN e no Star + ao vivo a partir das 13h30 (Horário de Brasília).

No primeiro dia do ano, o jogo do Campeonato Inglês será transmitido no canal pago somente em operadoras por assinatura. Dá para sintonizar em qualquer lugar do Brasil.

Para quem não tem a TV fechada em casa, aí dá para curtir no Star +, plataforma de streaming também por assinatura disponível no site (www.starplus.com) e no aplicativo.

Como vem as equipes de Nottingham Forest e Chelsea?

Penúltimo colocado na Premier League, o Nottingham Forest entra em campo neste domingo para brigar pela primeira vitória do ano de 2023. Com 13 pontos, o elenco contabiliza três vitórias, quatro empates e nove derrotas na temporada.

A presença de Gustavo Scarpa no time titular ainda é incerta.

Escalação do Nottingham Forest: Henderson; Toffolo, Boly, Worrall, Williams; O'Brien, Freuler, Yates; Dennis, Surridge e Johnson.

O Chelsea, por outro lado, se mantém na parte de cima da tabela, em oitavo lugar com 24 pontos, conquistados em sete vitórias, três empates e cinco derrotas. O grupo londrino joga fora de casa, mas é o grande favorito na busca pelo triunfo na rodada, a primeira de 2023.

Kovacic e Ziyech estão de volta ao elenco, enquanto Mendy é dúvida.

Escalação do Chelsea: Arrizabalaga; Chalobah, Azpilicueta, Koulibaly, Cucurella; Gallagher, Jorginho, Mount; Sterling, Aubameyang e Havertz.

Quem o Chelsea vai enfrentar nas oitavas da Champions?

Nas oitavas de final da Champions League, o Chelsea vai jogar contra o Borussia Dortmund. O confronto foi definido por sorteio no fim do ano passado.

A primeira partida está marcada para o dia 15 de fevereiro, no Signal Iduna Park. Já o embate de volta, no Stamford Bridge, será em 07 de março de 2023, terça-feira.

Os detalhes ainda serão definidos pela UEFA.

