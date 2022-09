Jogo do Chile hoje ao vivo x Marrocos: onde assistir e horário (23/09)

Em agenda de amistosos internacionais, o jogo do Chile hoje ao vivo vai ser contra Marrocos, às 16h (Horário de Brasília), nesta sexta-feira, 23 de setembro. O palco do confronto será o RCDE Stadium, em Barcelona, com duas grandes seleções em campo. Saiba onde assistir ao jogo do Chile hoje e todos os detalhes.

Onde assistir jogo do Chile hoje ao vivo

O jogo do Chile hoje ao vivo contra o Marrocos NÃO tem transmissão em nenhum canal de TV ou streaming online, ou seja, o torcedor não vai poder curtir os momentos da seleção chilena em campo.

Como nenhuma emissora no Brasil não optou por comprar os direitos de imagens e transmissão dos amistosos sul-americanos, não há como assistir aos confrontos, em especial Marrocos e Chile nesta sexta-feira. Por isso, a única possibilidade de acompanhar os lances é através das redes sociais das seleções.

O perfil da Seleção Chilena (@LaRoja) vai postar momento por momento em tempo real, assim como Instagram também, com fotos e vídeos. Por isso, fique atento em todos os posts para saber o resultado do amistoso.

MARROCOS X CHILE:

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: RCDE Stadium, em Barcelona, na Espanha

Onde assistir jogo do Chile hoje ao vivo: Sem transmissão

Prováveis escalações de Marrocos x Chile:

O elenco do Marrocos não tem desfalques ao jogo desta sexta-feira.

Provável escalação de Marrocos: Hamza Akbi; Nahiri, Madkour, Mohamed Rabie Hrimat, Assal; Reda Jaadi, Youssef Belammari, Ahmed, Adil Tahif; Zrida e Ahdad.

Para os chilenos, todos os principais atletas do país deverão estar em campo nesta sexta-feira durante a data FIFA, mesmo sem disputar o maior evento esportivo do mundo.

Provável escalação de Chile: Pérez; Paulo Díaz, Óscar Opazo, Benjamin Kuscevic, Alex Ibacache; Tomás Alarcón, Nayel, Pablo; Diego Valencia, Ben e Alexis Sánchez.

O Chile vai jogar a Copa do Mundo?

Para a surpresa dos torcedores, o Chile não vai jogar a Copa do Mundo no Catar este ano. O elenco ficou fora da classificação durante as Eliminatórias da Copa na América do Sul.

Durante a competição entre as seleções do continente, o grupo chileno ficou em 7º lugar com 19 pontos, conquistados em cinco vitórias, quatro empates e nove derrotas durante as Eliminatórias, atrás de Colômbia, Peru, Equador, Uruguai, Argentina e Brasil.

Por isso, o torcedor que curte assistir ao futebol chileno vai ficar de fora nesta temporada.

