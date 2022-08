Jogo do Corinthians Feminino hoje: onde assistir e horário (10/08)

O jogo do Corinthians Feminino hoje vai ser contra o São Bernardo, pela rodada de estreia no Campeonato Paulista Feminino. Nesta quarta-feira, 10 de agosto, a partida está marcada para começar às 15h (horário de Brasília). O jogo vai ser realizado no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André e terá transmissão ao vivo e de graça.

Onde assistir o jogo do Corinthians Feminino hoje

O jogo do Corinthians feminino hoje tem transmissão do Youtube e Paulistão Play, a partir das 15h (horário de Brasília).

Sem transmissão pela TV, a partida no futebol feminino vai passar no canal do Paulistão no Youtube, de graça para todos os usuários. A plataforma pode ser acessada pelo computador, tablet, smart TV ou no celular.

Outar maneira de acompanhar é através do streaming Paulistão Play. Basta acessar o site (paulistaoplay.com.br), clicar em “assinar agora” e se cadastrar.

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André

Arbitragem: Edina Batista Alves

Var: Ana Paula da Silva Oliveira

Onde assistir: Youtube e TV Paulistão Play

Como funciona o Campeonato Paulista Feminino?

Doze equipes disputam o Campeonato Paulista Feminino na temporada, organizado e produzido pela Federação Paulista de Futebol, a FPF.

A primeira fase da competição é disputada em pontos corridos, onde a vitória vale 3 pontos, o empate apenas um para os times e a derrota nenhum ao perdedor. Por 11 rodadas, as equipes se enfrentam em turno único, ou seja, apenas uma vez cada na primeira fase.

Depois, os quatro primeiros na tabela de classificação avançam até a semifinal. No mata-mata, as equipes jogam o sistema de ida e volta, onde quem somar mais gols é o finalista do Paulistão Feminino.

A final está marcada para o dia 15 de dezembro de 2022, também disputada em duas mãos.

Primeira rodada do Paulistão Feminino

O Paulistão de futebol feminino está de volta, para a alegria do torcedor! São doze equipes brigando pelo título mais importante do estado de São Paulo.

Os times de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo são os favoritos, mas com surpresas ainda por vir. Confira a seguir todos os jogos da primeira rodada.

Quarta-feira (10/08):

Portuguesa x Realidade Jovem – 15h

São José x Bragantino – 15h

São Bernardo x Corinthians – 15h

São Paulo x Taubaté – 21h

Quinta-feira (11/08):

Ferroviária x Santos – 15h

Palmeiras x Pinda – 19h

