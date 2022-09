Jogo do Corinthians Feminino hoje: onde vai passar e horário (21/09)

Alerta de Derby no futebol feminino! Nesta quarta-feira, 21 de setembro, o Corinthians recebe o Palmeiras pela sexta rodada do Campeonato Paulista Feminino no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, às 19h (Horário de Brasília). Com transmissão de graça e ao vivo, saiba odne assistir jogo do Corinthians Feminino hoje.

Jogo do Corinthians Feminino hoje

O jogo do Corinthians feminino hoje vai passar no Youtube do Paulistão, além do Paulistão Play e Estádio TNT Sports, disponíveis em todos os estados do Brasil a partir das 19h (Horário de Brasília).

Sem qualquer tipo de transmissão pela TV, o torcedor deve sintonizar o canal do Paulistão pelo Youtube, disponível de graça para todos os usuários tanto pelo navegador do computador ou celular, como também pelo aplicativo no celular, tablet e até mesmo na smart TV.

Para quem prefere acompanhar através de streamings, pode optar pelo Estádio TNT, disponível entre aplicativos, e também no Paulistão Play. A primeira opção pode ser acessada de graça pelo site paulistaoplay.com.br, enquanto o Estádio TNT pode ser encontrado por assinantes da TV fechada, através do e-mail e senha de usuários.

O valor do Estádio TNT é de R$ 19,90 por mês, se você não for assinante de operadoras.

CORINTHIANS x PALMEIRAS:

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira

Onde vai passar Cruzeiro e Vasco hoje: Estádio TNT, Paulistão Play e Youtube

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

Corinthians x Palmeiras: como vem as equipes?

Com nove pontos, o elenco feminino do Corinthians aparece na 5ª posição da tabela com três vitórias e duas derrotas em cinco partidas disputadas. Por isso, o grupo alvinegro busca os três pontos no Derby nesta quarta-feira, dentro de casa. Com presença garantida da Fiel, o elenco feminino é o favorito na disputa, mesmo não tendo o melhor desempenho entre os dois.

Provável escalação do Corinthians: Lelê; Yasmim, Andressa, Tarciane, Tamires; Gabi Morais, Gabi Zanotti, Jaqueline, Adriana; Jheniffer e Gabi Portilho.

Do outro lado, o Palmeiras soma dez pontos até aqui, com um de vantagem com relação ao seu oponente. Em 4º lugar, apresenta três vitórias, um empate e uma derrota com 14 gols marcados e seis sofridos, onde mesmo sem a melhor campanha da temporada no Paulistão Feminino, o grupo alviverde pode subir até a vice-liderança se vencer o clássico.

Provável escalação do Palmeiras: Amanda; Bruna, Julia, Katrine, Duda; Ary, Camilinha, Bia Zaneratto, Byanca; Carol e Andressinha.

Jogos da rodada do Paulistão Feminino

A sexta rodada do Campeonato Paulista Feminino traz seis partidas durante a semana, com todas as doze equipes dentro de campo na busca pelos três pontos.

O destaque fica para o Derby entre Corinthians e Palmeiras, além do encontro de Taubaté e Santos, em posições diferentes na tabela de classificação.

Dessa maneira, confira todos os jogos da rodada.

Portuguesa 1 x 5 São José

Quarta-feira (21/09):

Pinda x Ferroviária – 15h

Corinthians x Palmeiras – 19h

São Paulo x Realidade Jovem – 19h

Quinta-feira (22/09):

Taubaté x Santos – 19h30

Sexta-feira (23/09):

EC São Bernardo x RB Bragatino – 15h

