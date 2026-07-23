Futebol

Sportv ou SBT? Onde vai passar o jogo do Grêmio x Bolívar e escalações

Jogo começa às 19h

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar o jogo do Grêmio Getty
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Bolívar e Grêmio entram em campo nesta quinta-feira (23) pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana 2026. A partida será disputada no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, e coloca frente a frente duas equipes que buscam vantagem antes da decisão da vaga nas oitavas de final.

Onde assistir Bolívar x Grêmio ao vivo?

O jogo entre Bolívar e Grêmio terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília). A narração será de Marcelo Hazan, com comentários de Paulo Vinícius Coelho (PVC). O serviço de streaming pode ser acessado pelo aplicativo e site da plataforma, além de parceiros como Prime Video, Mercado Livre e operadoras de TV por assinatura.

O Bolívar disputa a repescagem da Sul-Americana após terminar em terceiro lugar no Grupo C da Libertadores. A equipe boliviana chega embalada pela vitória por 4 a 0 sobre o Guabirá no Campeonato Boliviano.

Já o Grêmio vive momento delicado no Campeonato Brasileiro. O Tricolor perdeu para o Mirassol por 2 a 1 na última rodada e ocupa a 16ª colocação, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Mesmo assim, busca um bom resultado fora de casa para encaminhar a classificação na competição continental.

Prováveis escalações

O Bolívar deve escalar Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Arreaga, Echeverría e José Sagredo; Justiniano, Robson Matheus e Ervin Vaca; Asprilla, Martín Cauteruccio e Pato Rodríguez.

O Grêmio tem Weverton; Pavón (Marcos Rocha), Luis Eduardo, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Dodi e Villasanti; Tetê, Braithwaite e Gabriel Mec (Willian ou Enamorado).

Como funciona o regulamento da Sul-Americana?

A Copa Sul-Americana 2026 já está a todo vapor! Com um formato consolidado que mistura fase de grupos, “playoffs” decisivos e a grande final em jogo único, a competição promete fortes emoções para os clubes brasileiros e seus torcedores. Neste ano, o Brasil conta com sete representantes de peso: Atlético-MG, Botafogo, Grêmio, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco.

O formato segue o padrão de sucesso dos últimos anos, dividido em etapas:

Fase de Grupos: São 32 equipes divididas em 8 grupos de quatro. Elas se enfrentam em turno e returno dentro de suas chaves.

Classificação Direta: Apenas o primeiro colocado de cada grupo garante vaga direta nas oitavas de final.

Playoffs (A Repescagem): Os times que terminarem em segundo lugar nos grupos da Sul-Americana não avançam direto. Eles precisam enfrentar, em jogos de ida e volta, os times que ficaram em terceiro lugar na fase de grupos da Copa Libertadores.

Mata-mata: A partir das oitavas de final, o torneio segue no sistema de eliminação simples (ida e volta) até a semifinal.

Final Única: O título será decidido em uma única partida em campo neutro, agendada para o dia 21 de novembro.

Veja o cronograma:

Playoffs: 21 a 30 de julho.
Oitavas de Final: 11 a 20 de agosto.
Quartas de Final: 8 a 17 de setembro.
Semifinais: 13 a 21 de outubro.
Grande Final: 21 de novembro.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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