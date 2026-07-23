Futebol

Jogo do Cruzeiro hoje x Inter: onde assistir Cruzeiro e Internacional; veja escalações

Jogo começa às 21h30 em POA

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Internacional x Cruzeiro ao vivo Cruzeiro e Inter hoje - Getty Images
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Internacional e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca a retomada da Série A após a pausa para a Copa do Mundo de 2026 e coloca frente a frente duas equipes que buscam subir na tabela.

Onde assistir Internacional x Cruzeiro ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere, no sistema de pay-per-view. A bola rola às 21h30 (de Brasília). O pay-per-view funciona como uma espécie de canal no Brasil. No entanto, o torcedor tem que desembolsar valor extra para comprar o pacote de canais. O Premiere só está disponível em operadoras de TV fechada e em plataformas como GloboPlay e Amazon Prime.

O Internacional tenta aproveitar o fator casa para se aproximar das primeiras posições da tabela. Já o Cruzeiro inicia a segunda metade da competição ocupando a 13ª colocação, com 24 pontos conquistados em 18 partidas. A equipe mineira busca diminuir a distância para o G-6 e, ao mesmo tempo, se afastar da parte inferior da classificação.

O Cruzeiro volta ao Brasileirão com novidades na equipe. O técnico Artur Jorge promove as estreias de Gabriel Pec e Gabriel Rojas entre os titulares para o duelo no Beira-Rio.

Os dois reforços chegaram ao clube durante a janela de transferências e já haviam participado do amistoso contra o Grêmio, realizado durante a intertemporada em Brasília. Agora, fazem a primeira partida oficial com a camisa celeste no Campeonato Brasileiro.

Gabriel Rojas foi contratado para suprir a saída do lateral Kaiki Bruno, negociado com o Como, da Itália. Já Gabriel Pec chega para reforçar o setor ofensivo da Raposa.

Prováveis escalações

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley e Carbonero; Borré.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Gabriel Rojas; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Gabriel Pec, Wanderson e Kaio Jorge.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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