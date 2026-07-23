Chapecoense x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo do Brasileirão

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje x Chapecoense e escalações

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje x Chapecoense e escalações

O Flamengo volta a disputar uma partida oficial nesta quarta-feira (22), após a pausa do calendário para a Copa do Mundo de 2026. O Rubro-Negro visita a Chapecoense, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da retomada da competição, a equipe comandada por Leonardo Jardim aproveitou a intertemporada para realizar amistosos internacionais na Europa, enfrentando River Plate, Lausanne-Sport e Benfica, em preparação para a sequência da temporada.

Onde assistir Chapecoense x Flamengo ao vivo

A partida entre Chapecoense e Flamengo terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para parte da rede) e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Arena Condá. (BOL)

O confronto marca o retorno oficial do Flamengo após o encerramento da Copa do Mundo. Durante a paralisação do Brasileirão, o clube carioca fez uma excursão pela Europa para manter o ritmo do elenco, empatando com o River Plate, vencendo o Lausanne-Sport e disputando o Troféu do Algarve diante do Benfica.

Agora, a equipe volta o foco para o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tenta diminuir a diferença para o líder Palmeiras e chega embalado pela vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba na última rodada antes da interrupção do torneio. (BOL)

Já a Chapecoense vive situação delicada. O time catarinense ocupa a última colocação da tabela e busca reação diante da torcida após uma sequência de quatro derrotas consecutivas. (BOL)

Prováveis escalações

Chapecoense: Matheus Aurélio; Everton, Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, David e Vinícius Balieiro; Giovanni Augusto; Bolasie e Marcinho.

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Plata, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim. (BOL)