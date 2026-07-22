Futebol

No SBT? Onde vai passar o jogo do Vasco x Independiente Medellín na Sul-Americana

Jogo começa às 19h

Escrito por Anny Malagolini
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O Vasco inicia nesta quarta-feira (22) sua caminhada na fase eliminatória da Copa Sul-Americana 2026. A equipe carioca enfrenta o Independiente Medellín, às 19h (horário de Brasília), no estádio Atanasio Girardot, na Colômbia, pelo duelo de ida dos playoffs da competição continental.

Onde assistir Independiente Medellín x Vasco

A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+ Premium, com início previsto para as 19h (de Brasília). O clube colombiano chega ao mata-mata após ser eliminado da Libertadores, onde terminou em terceiro lugar no Grupo A. Já o Vasco garantiu vaga nos playoffs da Sul-Americana ao encerrar a fase de grupos na segunda colocação da chave G, somando 10 pontos.

Independiente Medellín deve escalar Eder Chaux; Esneyder Mena, Kevin Mantilla, Joaquín Varela e Jhan Mena; Montaño, Loboa, Didier Moreno e Córdoba; Martegani e Yony González.

Vasco tem Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Adson; Hinestroza, Brenner e Nuno Moreira.

O chileno Piero Maza será o árbitro da partida. Os assistentes serão Claudio Urrutia e Juan Serrano, também do Chile. O comando do VAR ficará com José Cabero, igualmente chileno.

Como funciona o regulamento da Sul-Americana?

A Copa Sul-Americana 2026 já está a todo vapor! Com um formato consolidado que mistura fase de grupos, “playoffs” decisivos e a grande final em jogo único, a competição promete fortes emoções para os clubes brasileiros e seus torcedores. Neste ano, o Brasil conta com sete representantes de peso: Atlético-MG, Botafogo, Grêmio, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco.

O formato segue o padrão de sucesso dos últimos anos, dividido em etapas claras:

Fase de Grupos: São 32 equipes divididas em 8 grupos de quatro. Elas se enfrentam em turno e returno dentro de suas chaves.

Classificação Direta: Apenas o primeiro colocado de cada grupo garante vaga direta nas oitavas de final.

Playoffs (A Repescagem): Os times que terminarem em segundo lugar nos grupos da Sul-Americana não avançam direto. Eles precisam enfrentar, em jogos de ida e volta, os times que ficaram em terceiro lugar na fase de grupos da Copa Libertadores.

Mata-mata: A partir das oitavas de final, o torneio segue no sistema de eliminação simples (ida e volta) até a semifinal.

Final Única: O título será decidido em uma única partida em campo neutro, agendada para o dia 21 de novembro.

A fase de grupos começou oficialmente nesta semana (7 de abril) e segue o seguinte cronograma:

Fase de Grupos: 7 de abril a 28 de maio.
Playoffs: 21 a 30 de julho.
Oitavas de Final: 11 a 20 de agosto.
Quartas de Final: 8 a 17 de setembro.
Semifinais: 13 a 21 de outubro.
Grande Final: 21 de novembro.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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