Jogo do Desportivo Brasil x Cruzeiro hoje: onde assistir e horário – 17/01

Buscando a vaga nas quartas de final, o Cruzeiro enfrenta o Desportivo Brasil nesta segunda-feira, 17/01, com a bola rolando a partir das 15h (horário de Brasília), no Estádio Ernesto Rocco. Com transmissão do jogo do Cruzeiro na Copinha hoje terá transmissão ao vivo na TV e, por isso, saiba onde assistir.

Quando é Desportivo Brasil x Cruzeiro?

Pelas oitavas de final, a partida começa às 15h desta segunda-feira (horário de Brasília), 17 de janeiro de 2022, no Estádio Ernesto Rocco, na cidade de Porto Feliz, no estado de São Paulo.

Onde assistir jogo do Cruzeiro na Copinha hoje?

O SporTV 2 vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV paga podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Eleven Sports e Paulistão Play, disponível de graça no site oficial.

Horário: 15h (horário de Brasília)

TV: SporTV 2

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Jogando em casa pelo grupo 17 da Copinha, o Desportivo Brasil fez bonito e terminou em primeiro lugar ao vencer dois jogos e perder só um. Na segunda fase, venceu o Ceará por 2 a 0 e depois pela terceira ganhou do Iape nos pênaltis por 5 a 4. Agora, nas oitavas, precisa mostrar o seu bom desempenho para se garantir nas quartas.

Enquanto isso, o Cruzeiro surpreendeu e ganhou os três confrontos na primeira fase, o RB Bragantino por 1 a 0 e por fim o Retrô em 2 a 0. Agora, entra em campo nesta segunda-feira pelas oitavas de final buscando fazer história na competição de base.

Escalações de Desportivo Brasil e Cruzeiro:

Para o confronto desta segunda-feira, nenhuma das equipes tem baixas em seu plantel de jogadores disponíveis e, por isso, a disputa promete ser acirrada.

Provável escalação de Desportivo Brasil: João Pedro; Gabriel Messias, Paulo Cesar, Luis Fernando, Renan Chaves, Raynan, Marcelo, Caique, David Francisco; Giovanny, Matheus

Provável escalação de Cruzeiro: Denivys; Geovane, Matheus, Paulo, Kaiki; Miticov, Ageu, Breno, Daniel, Igor; Victor Diniz

Leia também:

Quem é o jogador mais caro do mundo?