Jogo do Elche x Real Madrid hoje: onde assistir ao vivo e horário – 20/01

Em partida única, quem vencer avança para as quartas de final da Copa do Rei

Depois de ser campeão na Supercopa da Espanha, o Real Madrid enfrenta nesta quinta-feira, 20/01, a equipe do Elche pelas oitavas de final da Copa do Rei, com a bola rolando às 15h (horário de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero. O jogo do Real Madrid hoje tem transmissão ao vivo e, por isso, saiba onde assistir.

Quando é Elche x Real Madrid?

Pelas oitavas de final da Copa do Rei, a partida começa às 15h desta quinta-feira (horário de Brasília), 20 de janeiro de 2022, no Estádio Manuel Martínez Valero, na cidade de Elche, na Espanha.

Onde assistir o jogo do Real Madrid ao vivo hoje?

A ESPN vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura. Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 15h (horário de Brasília)

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Após vencer o Villarreal no Campeonato Espanhol, o Elche volta para os gramados nesta quinta-feira buscando mais uma conquista em cima de uma grande equipe. Para chegar até aqui na Copa do Rei, o elenco venceu o Uniosistas de Salamanca e o Almería.

Enquanto isso, o Real Madrid goleou o Alcoyano pela segunda rodada da Copa do Rei até carimbar o seu passaporte na fase das oitavas. Líder do Campeonato Espanhol e campeão da Supercopa da Espanha no fim de semana, o time merengue é a bola da vez no futebol internacional, contando com o espetáculo de Vinícius Junior e Benzema em campo.

Escalações de Elche e Real Madrid:

Os anfitriões não tem novas baixas no plantel de jogadores para o confronto de hoje.

Do outro lado, não aparecem na convocação do Real os jogadores Gutiérrez, Courtois, Asensio, Militão, Carvajal e Mariano.

Provável escalação de Elche: Badía; Gonzalo, Barragán, González, Mojica; Pere Milla, Gumbau, Mascarell, Morente; Carrillo, Lucas Pérez

Provável escalação de Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Alaba, Mendy, Nacho Fernández; Camavinga, Kroos, Valverde; Rodrygo, Jovic, Hazard

