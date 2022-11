Fim do Brasileirão 2022: veja quem está rebaixado para Série B de 2023

O Campeonato Brasileiro da Série A chegou ao fim neste domingo, 13 de novembro. As quatro vagas para o rebaixamento até a segunda divisão foram definidas, de modo que já sabemos quem serão os elencos a disputarem a Série A no ano que vem. Confira quem está rebaixado para Série B de 2023 ao fim da temporada.

Quem está rebaixado para Série B do Brasileirão 2023?

As equipes de Juventude, Avaí, Atlético GO e Ceará estão rebaixadas para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. Os elencos não conseguiram a pontuação necessária e terminaram entre a 17ª até a 20ª posição ao fim da temporada do futebol.

O Juventude foi o primeiro a ser rebaixado. Com 22 pontos, o grupo gaúcho contabilizou somente três vitórias, enquanto o Avaí também se garantiu na reta final com antecedência. Já o Ceará só foi rebaixado na penúltima rodada, enquanto o Dragão lutou até a última rodada.

Na temporada passada, o Juventude conseguiu se manter na elite, mas este ano deixou a desejar dentro de campo. Já o Avaí subiu ano passado em quarto lugar e agora está de volta para a Série B.

Confira a posição de cada time após a última rodada da Série A neste domingo, 13 de novembro.

17º Ceará - 37 pontos

18º Atlético GO - 36 pontos

19º Avaí - 35 pontos

20º Juventude - 22 pontos

Quem subiu para a Série A?

As equipes de Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco subiram para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2023.

O elenco mineiro venceu a Série B, enquanto os outros três foram até a última rodada na busca pela parte de cima da classificação e consequentemente o retorno para a primeira divisão.

O Cruzeiro terminou a temporada com 78 pontos, com 23 vitórias, nove empates e seis derrotas, enquanto o Grêmio se manteve na segunda posição, o Bahia em terceiro e o Vasco em quarto lugar. Os quatro clubes já se preparam para estrear com o pé direito na Série A do ano que vem.

O campeonato vai começar em 15 de abril e a previsão é que de termine entre 25 de novembro. Este ano, devido à Copa do Mundo, o torneio teve de acabar antes do dia 20 de novembro, data quando a competição da FIFA começa.

Classificação atualizada do Brasileirão

Com o fim do Brasileirão, confira como ficou a classificação geral e atualizada.

1 Palmeiras – 81 pontos

2 Internacional – 73 pontos

3 Fluminense – 70 pontos

4 Corinthians – 65 pontos

5 Flamengo – 62 pontos

6 Athletico PR – 58 pontos

7 Atlético MG – 58 pontos

8 Fortaleza – 55 pontos

9 São Paulo – 54 pontos

10 América MG – 53 pontos

11 Botafogo – 53 pontos

12 Santos – 47 pontos

13 Goiás – 46 pontos

14 RB Bragantino – 44 pontos

15 Coritiba – 42 pontos

16 Cuiabá – 41 pontos

17 Ceará – 37 pontos

18 Atlético GO – 36 pontos

19 Avaí – 35 pontos

20 Juventude – 22 pontos

