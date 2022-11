Veja a classificação final do Campeonato Brasileiro na Série A de 2022

O Campeonato Brasileiro da Série A chegou ao fim na tarde deste domingo, 13 de novembro. Cada resultado da última rodada, a 38ª, movimentou a tabela com a disputa por vagas na Libertadores, Sul-Americana e contra o rebaixamento. Confira como ficou a classificação final do Campeonato Brasileiro na temporada 2022.

O Palmeiras é o grande campeão brasileiro, enquanto na parte de baixo Juventude, Ceará, Avaí e Atlético GO foram rebaixados para a segunda divisão do futebol.

Classificação final do Campeonato Brasileiro 2022

Confira como ficou a classificação final do Campeonato Brasileiro na Série A após a última rodada.

1 Palmeiras – 81 pontos

2 Internacional – 73 pontos

3 Fluminense – 70 pontos

4 Corinthians – 65 pontos

5 Flamengo – 62 pontos

6 Athletico PR – 58 pontos

7 Atlético MG – 58 pontos

8 Fortaleza – 53 pontos

9 São Paulo – 54 pontos

10 América MG – 53 pontos

11 Botafogo – 53 pontos

12 Santos – 47 pontos

13 Goiás – 46 pontos

14 RB Bragantino – 44 pontos

15 Coritiba – 42 pontos

16 Cuiabá – 41 pontos

17 Ceará – 37 pontos

18 Atlético GO – 36 pontos

19 Avaí – 35 pontos

20 Juventude – 22 pontos

Resultado da última rodada do Brasileirão

A rodada de número 38 começou no sábado, com o embate entre Flamengo e Avaí. Mesmo já rebaixado, o Avaí venceu o Rubro-Negro por 2 a 1, no Maracanã.

Já no domingo, com todos os confrontos no mesmo horário. O Fluminense venceu o RB Bragantino por 1 a 0, no interior paulista, com gol de Cano.

Também no domingo, o Atlético Mineiro venceu o Corinthians por 1 a 0, na Neo Química Arena, e garantiu a classificação para a fase preliminar da Copa Libertadores da América.

Para o Fortaleza também foi uma boa última rodada. Por 2 a 0, a equipe cearense garantiu-se também na fase preliminar ao se posicionar na parte de cima da classificação final do Campeonato Brasileiro.

Já o atual campeão Palmeiras foi derrotado por 3 a 0 pelo Internacional, que se manteve na vice-liderança ao fim da temporada.

O São Paulo tentou, venceu o Goiás por 4 a 0, mas não conseguiu a vaga na Libertadores. Com isso, se classificou para a Sul-Americana na próxima temporada.

Por fim, o Athletico PR venceu por 3 a 0 e carimbou o seu passaporte até a fase de grupos da Libertadores, ficando em sexto lugar na classificação final do Campeonato Brasileiro.

Flamengo 1 x 2 Avaí

América MG 1 x 1 Atlético GO

RB Bragantino 0 x 1 Fluminense

Corinthians 0 x 1 Atlético MG

Santos 0 x 2 Fortaleza

Internacional 3 x 0 Palmeiras

Ceará 4 x 1 Juventude

Goiás 0 x 4 São Paulo

Cuiabá 2 x 1 Coritiba

Athletico PR 3 x 0 Botafogo

Confira os gols da última rodada.

Quando começa o Brasileirão 2023?

O Campeonato Brasileiro da Série A começa em 15 de abril no ano que vem. Serão vinte equipes na disputa pelo título brasileiro na temporada.

A reta final da competição está marcada para 3 de dezembro, de acordo com o calendário divulgado pela CBF.

Serão quatro vagas na fase de grupos e duas na preliminar da Libertadores. Depois, da sétima posição até a décima segunda posição vão para a Sul-Americana. Já na parte de baixo, os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

