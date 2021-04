Jogo do Flamengo hoje [31-3]: como assistir ao vivo e horário

Em estreia da equipe titular na temporada de 2021, o Flamengo recebe o Bangu nesta quarta-feira (31) pela 7ª rodada do Campeonato Carioca 2021. Jogando no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, devido à proibição de jogos na cidade do Rio de Janeiro, o Rubro-negro terá em campo pela primeira vez sua equipe considerada principal, após a conquista do Campeonato Brasileiro. Veja como assistir ao vivo jogo entre Flamengo e Bangu hoje.

Como assistir ao vivo jogo do Flamengo hoje ?

A Fla TV+ exibe o jogo do Mengão ao vivo pela plataforma streaming. A transmissão começa às 19h com o pré jogo, às 21h com a partida, e logo após o término do confronto, há mais uma hora de pós. No entanto, o sistema é pago e para quem quiser ser cliente, o valor pode ser dividido em até 4x sem juros de R$32,48.

A partida também pode ser acompanhada pelo Youtube da Fla TV+, mas apenas com a disponibilização da narração do duelo.

Provável escalação do jogo do Flamengo hoje

Flamengo: Diego Alves; Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique, Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta; Gabigol e Bruno Henrique.

Bangu: Paulo Henrique; Digão, Gabriel Cividini, Fandinho (Eduardo Brito) e Dionatan; Marcelo Mattos, Geancarlo, Geovani; Daniel, Alessandro Scheppa e Jean Carlos.

Onde e quando será Flamengo e Bangu?

Devido à proibição de jogos de futebol na cidade do Rio de Janeiro, o confronto entre Flamengo e Bangu será então realizado no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). A bola rola às 21h (horário de Brasília) desta quarta, 31 de março.

Líder do Campeonato Carioca 2021, o Rubro-negro está com pontos (13), mas empatado com o Volta Redonda. Entretanto, fica à frente por conta do saldo de gols de 7 a 3. Dentre os seis jogos deste Estadual, o clube da Gávea venceu quatro, mas perdeu para o Fluminense, e empatou na última rodada com o Boavista.

Já a equipe do Bangu briga na parte de baixo da tabela. Logo depois de vencer o Macaé na rodada de estreia, engatou uma sequência negativa de três derrotas e dois empates. Com apenas cinco pontos, o clube é o penúltimo colocado do Cariocão 2021.

Tabela da 7ª rodada do Campeonato Carioca 2021

Fluminense x Vasco – 21h35

Quarta

Macaé x Nova Iguaçu – 15h30

Botafogo x Madureira – 17h

Flamengo x Bangu – 21h

Quinta

Resende x Portuguesa – 15h30

Volta Redonda x Boavista – 18h

