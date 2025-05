Jogo do Flamengo hoje vai passar na Globo? Horário e onde assistir Palmeiras x Fla (25/5)

Pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebe o Flamengo neste domingo, às 16h (Horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. O jogo é entre o líder e o vice, e os donos da casas querem defender sua posição e vem de vitórias.

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje x Palmeiras

A TV Globo transmite o jogo neste domingo, 25, com narração de Luis Roberto e comentários de Junior e Paulo Nunes. A transmissão do Brasileirão é para todo o Brasil, exceto para Rio Grande do Sul e Pernambuco)

Outra opção para assistir ao jogo do Flamengo no Brasileirão vai ser o Premiere, disponível em operadoras de TV por assinatura em valor extra na mensalidade. No canal pago, a narração é de Paulo Andrade e as análises de Fernando Prass e Ledio Carmona

Para quem prefere assistir online, o aplicativo do GloboPlay retransmite as imagens para celular, tablet, computador e smartv.

Como assistir a Globo na internet?

Além de acompanhar o jogo na televisão, o torcedor também pode curtir de graça com a retransmissão na plataforma Globoplay, serviço de streaming. Por se tratar de um canal aberto, não precisa ser assinante para ver a programação.

Acesse www.globoplay.globo.com ou entre no aplicativo pelo celular, Android ou iOS, faça o seu cadastro na Conta Globo de graça com email e a senha. Se preferir, dá para logar com a conta do Facebook ou Google. Daí, retorne ao menu principal e escolha a opção “Agora na TV”.

Daí, é só esperar a programação da emissora carregar e assistir. Mas lembre-se que o sistema funciona de acordo com a sua localização.

Escalação do Flamengo para o jogo de hoje

A escalação de Filipe Luís tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Evertton Araújo, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha (Michael) e Bruno Henrique (Pedro).

O Palmeiras de Abel vai jogar com Weverton; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Aníbal Moreno (Mauricio); Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.