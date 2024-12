Jogo do Galo hoje: horário e onde assistir Atlético-MG x Juventude (04/12/24)

O Vasco da Gama enfrentará o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, às 19h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo do galo terá transmissão ao vivo.

Transmissão do jogo do Galo

O canal Premiere transmitirá a partida Atlético-MG e Vasco ao vivo para todo o Brasil. Para acessar, é necessário ser assinante do serviço de pay-per-view. Os assinantes podem assistir tanto pela televisão quanto pelo aplicativo Premiere Play, disponível para dispositivos móveis e smart TVs.

Embora não transmita os jogos ao vivo, a GaloTV, canal oficial do Atlético Mineiro no YouTube, oferece conteúdos exclusivos, como pré-jogo, bastidores e entrevistas com jogadores e comissão técnica. É uma excelente opção para os torcedores que desejam se aprofundar nos preparativos e análises antes e depois da partida.

Este confronto é decisivo para ambas as equipes, que disputam uma vaga na Copa Sul-Americana de 2025. O Vasco, atualmente na 12ª posição, e o Atlético-MG, em 13º, estão empatados com 44 pontos, mas o time carioca leva vantagem no número de vitórias.

Prováveis ​​escalações

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo, Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Philippe Coutinho; Jean David, Vegetti, Emerson Rodríguez.

Atlético Mineiro: Everson; Lyanco (ou Saravia), Battaglia, Junior Alonso, Guilherme Arana; Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa; Deyverson, Paulinho, Hulk.