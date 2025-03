Jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. Acompanhe horário, onde assistir e escalação

Jogo do Grêmio hoje: como assistir Juventude e Grêmio (1/3)

Grêmio e Juventude se enfrentam neste sábado, 1, a partir das 16h30, em partida válida pela volta da semifinal do Campeonato Gaúcho 2025. O duelo será realizado no estádio Alfredo Jaconi e com transmissão na TV aberta e fechada. Saiba então onde assistir jogo.

O jogo é favorável para o Grêmio, que venceu a primeira partida por 2 a 1. Agora, um empate já leva o tricolor à final. Já o Juventude precisa vencer por dois gols de diferença. Se fizer 1 x 0, a decisão será nos pênaltis.

Onde assistir o jogo do Grêmio hoje ao vivo?

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o jogo Juventude e Grêmio será transmitido pelo Sportv e Premiere ao vivo. Na TV aberta, a RBSTV faz a exibição.

O pay-per-view exibirá o embate apenas na TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. É preciso ser cliente e ter o pacote de canal na programação para acompanhar o clássico gaúcho.

O torcedor também pode assistir o jogo no GloboPlay e no próprio aplicativo Premiere. Ambas as opções só estão disponíveis para quem é assinante das plataformas.

Escalação Grêmio e Juventude

Juventude: Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel (Felipinho); Daniel Giraldo, Jadson e Jean Carlos; Batalla, Ênio (Giovanny) e Erick Farias.

Tricolor gaúcho: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti, Cristian Olivera, Cristaldo e Monsalve; Braithwaite.

Quem tem mais títulos no Rio Grande do Sul?

O Internacional é o maior campeão gaúcho da história com 45 títulos. A última vez que o Colorado levantou o troféu foi em 2016, quando derrotou o Juventude na decisão.

O Grêmio vem em segundo lugar com 42 – o último troféu foi conquistado ano passado.

O Juventude tem uma taça, conquistada em 1998.