Jogo do Grêmio hoje: horário e onde assistir Grêmio x Avenida no Gauchão 2023

O Grêmio recebe o Avenida em Porto Alegre neste domingo, 12 de fevereiro, na Arena do Grêmio pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. Com início às 16h (horário de Brasília), o jogo do Grêmio hoje tem transmissão ao vivo na televisão paga e streaming.

Com 100% de aproveitamento, o Tricolor soma seis vitórias no Gauchão com 18 pontos na liderança. Sob o comando de Renato Gaúcho, o time tem a melhor campanha da temporada. Do outro lado, o Avenida ocupa a quinta posição com oito pontos, somados por duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Onde vai passar o jogo do Grêmio hoje ao vivo

O Premiere e o GloboPlay é onde assistir o jogo do Grêmio hoje às 16h, horário de Brasília, neste domingo pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho.

Com transmissão para todo o Brasil, o pay-per-view exibe o duelo entre as equipes. O produto, entretanto, só está disponível por valor extra entre as operadoras de TV por assinatura.

O torcedor também pode adquirir o pacote de canais de maneira avulsa nas plataformas GloboPlay e Amazon Prime.

No GloboPlay, diferentes combos estão disponíveis ao torcedor, com várias maneiras de pagamentos. Basta sintonizar o site da plataforma ou até o aplicativo e assistir ao vivo.

Qual valor do Globoplay com Premiere?

O pacote do GloboPlay com o Premiere sai por R$ 69,90 por mês. Já a opção com canais ao vivo da emissora sai por R$89,90 na mensalidade.

Quem tem Globoplay tem direito a Premiere?

Não necessariamente. O torcedor tem que comprar o pacote extra.

Como ter o Premiere de graça?

O Premiere não está disponível de graça.

Suárez vai jogar hoje?

Ao que tudo indica sim, Luis Suárez vai jogar hoje no Grêmio. O uruguaio deve ser titular contra o Avenida neste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho.

A novidade fica com o retorno de Ferreira, que ficou fora dos relacionados na partida passada.

Segundo o GZH, a provável escalação do Grêmio hoje vai ser: Gabriel Grando; Fábio, Bruno Alves, Kannemann, Reinaldo; Villasanti, Pepê; Bitello, Cristaldo, Ferreira e Luis Suárez.

Confira a lista de relacionados no jogo de hoje.

Confira a lista de relacionados pelo técnico Renato Portaluppi para a 7ª Rodada do #Gauchão2023, contra o Avenida. 🇪🇪 #GRExAVE pic.twitter.com/HJLyN9M712 — Grêmio FBPA (@Gremio) February 11, 2023

Árbitro do jogo do Grêmio hoje

A Federação Gaúcha de Futebol divulgou a escala de arbitragem da sétima rodada do Campeonato Gaúcho neste fim de semana.

Francisco Soares Dias será o árbitro do jogo do Grêmio hoje contra o Avenida, com os assistentes selecionados Michael Stanislau e Conrado Bittencourt Berger.

O quarto árbitro será Allan Ricardo Freitas da Rosa Azevedo, enquanto Luiz Fernando Gomes Moreira é o técnico de arbitragem.

