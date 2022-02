Jogo do Grêmio x São José hoje: onde vai passar e horário – 02/02

Pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho, equipes se enfrentam nesta quarta-feira ao vivo com transmissão

O Grêmio recebe o São José nesta quarta-feira, 02/02, com a bola rolando a partir das 16h30 (horário de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho jogando em casa, na Arena do Grêmio. Com transmissão ao vivo do jogo do Grêmio hoje, confira onde assistir.

Onde vai passar o jogo do Grêmio hoje

O jogo do Grêmio e São José hoje vai passar na Globo, pela TV aberta, ao vivo com cobertura exclusiva para todo o estado de Rio Grande do Sul. O canal SporTV, na TV fechada, também vai transmitir para todo o país. O serviço do Premiere também vai passar, disponível por assinatura por operadoras de televisão que oferecerem os canais, além do site (www.premiere.globo.com).

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

TV: Globo e Sportv

LiveStream: Premiere

Em segundo lugar com 4 pontos, o elenco do Grêmio contabiliza uma vitória e um empate até agora pelo Campeonato Gaúcho. Depois de ser rebaixado para a Série B do Brasileirão, o time de Porto Alegre promete começar o ano com o pé direito e, com isso, o título do Estadual aparece na lista, sendo uma grande possiblidade.

Enquanto isso, o time do São José se mantém em terceiro lugar também com 4 pontos de ganhar uma partida e empatar a outra da competição na temporada. Por isso, deve colocar os seus melhores jogadores em campo nesta quarta para garantir os três pontos e levar para casa, para quem sabe tomar o lugar da tabela do seu oponente de hoje.

Escalações de Grêmio e São José

Benitez, mesmo presente na relação que o Grêmio divulgou em seu perfil oficial, não está apto para jogar, enquanto Heitor, Pedro Lucas e Elias estão fora da lista.

O São José, entretanto, não tem desfalques.

Escalação do jogo do Grêmio hoje: Gabriel (Brenno); Orejuela, Diogo Barbosa, Pedro Geromel, Bruno Alves; Thiago Santos, Lucas Silva, Campaz, Benitez; Diego Souza, Ferreira

Escalação do jogo do São José hoje: Fábio; Lissandro, Pablo Ricardo, Bruno Jesus, Marcelo Nunes; Fabiano, Crystopher, Silas, Guilherme Vieira; Mazola, Everton Bala

Relembre o último jogo do Grêmio x São José.

