Jogo do Liverpool hoje x RB Salzburg (27/07): onde assistir e horário

Pela pré-temporada do futebol, o jogo do Liverpool hoje vai ser contra o RB Salzburg se enfrentam nesta quarta-feira, 27 de julho, na Red Bull Arena, na cidade de Salzburg. A partida vai começar às 15h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Confira todas as informações no texto a seguir e fique por dentro do amistoso.

Onde assistir jogo do Liverpool hoje

O jogo do Liverpool hoje terá transmissão da ESPN 4 e Star +, a partir das 15h (Horário de Brasília).

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN pode ser assistido em todos os estados do Brasil ao vivo. É necessário obter a emissora na programação.

Se preferir, o aplicativo do Star + também está disponível através do celular, tablet, computador ou até mesmo na smart TV por diferentes planos e valores.

Data: 27/07/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Red Bull Arena, em Salzburg, na Áustria

Onde assistir jogo do Liverpool hoje: ESPN 4 e Star +

Provável escalação de RB Salzburg x Liverpool

Escalação do RB Salzburg: Kohn; Wober, Bernardo, Solet, Ignace; Nicolas, Nicolas Capaldo, Luka Sucic; Fernando, Noah Okafor e Sesko.

Escalação do Liverpool: Alisson (Adrian); Alexander-Arnold, Van Dijk, Konate, Robertson; Fabinho, Thiago, Keita; Roberto Firmino, Salah e Luis Díaz.

Jogando em casa, o RB Salzburg promete colocar os seus principais jogadores para disputar o amistoso nesta quarta-feira. O principal objetivo do clube é treinar os atletas e escolher qual é a melhor escalação para o início da temporada austríaca que vem por aí. O elenco já enfrentou CSKA Sofia, Légia Varsovia, Olympiacos, Antwerp, Feyenoord, Ajax e o Austria Wien, em casa.

Do outro lado, o Liverpool disputa hoje o seu quarto amistoso na pré-temporada internacional. Sob o comando de Klopp, o elenco promete demonstrar bom futebol mesmo tratando-se de um confronto amigável. Os ingleses já enfrentaram Manchester United, Crystal Palace e RB Leipzig, buscando treinar os jogadores titulares para a nova temporada que se aproxima.

Quando vai começar o Campeonato Inglês?

O Campeonato Inglês vai começar na sexta-feira, 5 de agosto de 2022, com todas as vinte equipes dentro de campo para disputarem a primeira rodada da primeira divisão.

O calendário do torneio inglês já foi divulgado, mas horários e transmissões podem sofrer alterações até as datas marcadas na competição.

É importante ressaltar que este ano as competições serão mais curtas já que a Copa do Mundo no Catar vai acontecer em novembro e dezembro, com todos os torneios do futebol paralisados.

