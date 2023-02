Jogo do Manchester City hoje: onde assistir as oitavas da Copa da Inglaterra (28/02)

Jogo do Manchester City hoje: onde assistir as oitavas da Copa da Inglaterra (28/02)

O Manchester City tem decisão importante nesta terça-feira, último dia de fevereiro. Diante do Bristol City, disputa as oitavas de final da Copa da Inglaterra, partida única onde o vencedor garante a vaga na próxima etapa da competição. O jogo do Manchester City está marcado para começar às 17h (Horário de Brasília), no Ashton Gate Stadium.

Como funciona a Copa da Inglaterra?

Competição mais antiga no futebol inglês, a Copa da Inglaterra começa na fase preliminar com equipes menos do país. Cada uma representa uma diferente região na terra da Rainha.

Todas as rodadas possuem o sistema de mata-mata, ou seja, são disputadas em jogo único. A primeira fase traz quarenta jogos. Depois, vinte jogos são realizados na segunda fase. Na terceira fase, times da elite do futebol inglês integram o plantel de participantes e o torneio vai se afunilando cada vez mais.

Depois vem a quarta fase, as oitavas de final, quartas, semifinal e aí a final. O campeão da Copa da Inglaterra també fatura uma vaga para a próxima edição da Liga Europa, na fase de grupos.

Assistir jogo do Manchester City hoje

ESPN e Star Plus transmitem o jogo do Manchester City hoje às 17h na Copa da Inglaterra.

Com exclusividade, a emissora exibe o duelo na competição para todo o Brasil nesta terça-feira. É só sintonizar o televisor no canal e torcer para o seu time do coração.

O futebol internacional também está disponível no Star Plus, serviço de streaming para assinantes. É só acessar o site para encontrar todos os pacotes e assinar a plataforma.

O Star+ está disponível no site (www.starplus.com), além dos aplicativos entre dispositivos móveis.

Quanto custa para Star Plus?

O Star Plus oferece três pacotes: Só o Star sai por R$ 32,90 por mês. Com o combo do Disney+ é R$ 45,90 mas com o Lionsgate+ e Disney+ fica por R$ 55,90 ao mês.

Como ter Star Plus de graça?

O Star Plus não está disponível de graça.

Quem assina Sky tem direito a Star Plus?

Não necessariamente. É preciso ser assinante do Star Plus para ter acesso aos conteúdos de filmes, séries e programas de TV.

Escalações de Bristol City x Manchester City

O elenco do Bristol tem muitas baixas ao jogo desta terça-feira. Atkinson, Benarous, Wilson, Naismith e Conway estão lesionados e em trabalho de recuperação.

Escalação de Bristol City: O'Leary; Vyner, Kalas, Pring, Tanner; Williams, James, Bell, Scott; Sykes e Wells.

Guardiola, por incrível que pareça, não tem desfalques em seu plantel. O técnico, no entanto, deve optar por reservas nesta terça.

Escalação do Manchester City: Ortega; Dias, Lewis, Aké, Gómez; Bernardo Silva, Phillips, Gundogan; Foden, Álvarez e Mahrez.

Próximo jogo do City na Premier League

O Manchester City volta a jogar o Campeonato Inglês, a Premier League, no próximo sábado, 4 de março, contra o Newcastle.

Em partida válida pela 26ª rodada da competição, as equipes disputam na parte de cima da tabela. O City quer retomar a liderança e assim destronar o Arsenal, enquanto o Newcastle se mantém na quinta posição.

Manchester City x Newcastle (26ª rodada da Premier League)

Data: Sábado, 04/03

Horário: 09h30 (horário de Brasília)

Local: Etihad Stadium

