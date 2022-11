Jogo do Manchester City hoje: onde vai passar e horário (12/11/2022)

Para retomar a liderança do Campeonato Inglês, o Manchester City enfrenta o Brentford na manhã deste sábado, a partir das 09h30 (Horário de Brasília), no Etihad Stadium. O jogo do Manchester City hoje é válido pela 16ª rodada da competição e onde assistir você confere no guia a seguir.

O City vem de vitória contra o Chelsea na Copa da Liga Inglesa, enquanto o Brentford perdeu para o Gillingham também na competição inglesa.

Onde vai passar jogo do Manchester City hoje?

O jogo do Manchester City hoje no Campeonato Inglês vai passar no Star +, às 09h30 (Horário de Brasília) em todo o país ao vivo.

Nenhum canal da TV vai transmitir o jogo do City e Brentford neste sábado. Isso porque a Disney, empresa responsável pelos direitos de imagem, optou por não exibir o duelo.

Só dá para assistir ao jogo no Star +, plataforma de streaming. Se você já é assinante acesse o aplicativo pelo celular, tablet, computador ou smartv. Caso contrário, escolhe o pacote em www.starplus.com.

FICHA TÉCNICA:

Data: Sábado, 12 de novembro de 2022

Horário: 09h30 (horário de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester

Onde assistir: Star +

Manchester City acumula quatro vitórias seguidas na temporada

O Manchester City disputa na temporada a Champions League, Copa da Liga Inglesa e o Campeonato Inglês. Neste momento, vem de quatro vitórias seguidas entre as últimas semanas.

Na competição da UEFA, o elenco se classificou para as oitavas de final em primeiro lugar no grupo G, com 14 pontos em quatro vitórias e duas derrotas.

Já na Copa da Liga Inglesa, derrotou o Chelsea na terceira fase e agora vai enfrentar o Liverpool na quarta fase, ou oitavas de final.

Pelo Campeonato Inglês, o elenco comando por Pep Guardiola ocupa a vice-liderança com 32 pontos, conquistados em dez vitórias, uma derrota e dois empates. Se vencer e o Arsenal tropeçar, assume a ponta da tabela.

Escalações

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Laporte, Cancelo, Dias, Stones; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Foden, Haaland e Bernardo Silva.

Provável escalação do Brentford: Raya; Roerslev, Mee, Pinnock, Henry; Onyeka, Jensen, Dasilva; Mbeumo, Toney e Lewis-Potter.

Walker é a única baixa para o técnico Pep Guardiola.

Já os visitantes não poderão contar com Strakosha, Goode, Ajer, Jansson e Hickey por lesões.

Assista um dos gols do City na vitória contra o Chelsea na Copa da Liga Inglesa.

